Punkty po meczu z AEK Larnaka

Piątek, 8 sierpnia 2025 r. 17:17 Kamil Dumała, źródło: Legionisci.com

Blamaż; zbyt wierni sobie; nie ma Elitima nie ma granka; nie na swoich pozycjach; w gazie - to najważniejsze punkty po czwartkowym meczu Legii z AEK Larnaka, w którym legioniści przegrali 1-4.



1. Blamaż



Bądźmy szczerzy — ten wynik i sam mecz w wykonaniu Legii to wstyd i kompromitacja, a mówiąc nieco łagodniej — blamaż. Odnoszę wrażenie, że zlekceważono zespół z Cypru, bo przecież grają tam tacy zawodnicy jak Karol Angielski czy niedawno pozyskany Kewin Komar. Okazało się jednak, że to złudne przeświadczenie, bo Larnaka to wcale nie są „ogórki”, o czym boleśnie przekonała się Legia.



