Wypożyczeni: Dembek zadebiutował w Pogoni

Poniedziałek, 11 sierpnia 2025 r. 07:30 Fumen, źródło: Legionisci.com

Bartosz Dembek doczekał się debiutu w barwach Pogoni Siedlce. Jego kolega z zespołu Jakub Zbróg przesiedział całe spotkanie na ławce. Pogoń Grodzisk Mazowiecki przegrała z Wisłą w Krakowie, a na murawie pojawili się czterej legioniści.



Ekstraklasa

Igor Strzałek (Termalica Nieciecza) - od 57. minuty w wygranym 1-0 meczu z Górnikiem Zabrze



I liga

Pogoń Grodzisk Mazowiecki przegrała 2-3 na wyjeździe z Wisłą Kraków. Jakub Adkonis rozegrał 84 minuty a Mateusz Szczepański został zmieniony w 55. minucie spotkania. Oliwier Olewiński wszedł na plac gry od początku drugiej połowy. Natomiast Stanisław Gieroba pojawił się na murawie w 66. minucie.



Pogoń Siedlce wygrała 2-0 na wyjeździe z Ruchem Chorzów. Bartosz Dembek rozegrał pełne zawody. Natomiast Jakub Zbróg obserwował wydarzenia boiskowe z ławki rezerwowych.



Hiszpania - La Liga 2

Sergio Barcia (UD Las Palmas) - na początek rozgrywek LaLiga 2, Las Palmas podejmie u siebie FC Andorra. Spotkanie odbędzie się 17 sierpnia o godz. 21:30.

