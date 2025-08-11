fot. Woytek / Legionisci.com
Wypożyczeni: Dembek zadebiutował w Pogoni

Fumen, źródło: Legionisci.com

Bartosz Dembek doczekał się debiutu w barwach Pogoni Siedlce. Jego kolega z zespołu Jakub Zbróg przesiedział całe spotkanie na ławce. Pogoń Grodzisk Mazowiecki przegrała z Wisłą w Krakowie, a na murawie pojawili się czterej legioniści.

Ekstraklasa
Igor Strzałek (Termalica Nieciecza) - od 57. minuty w wygranym 1-0 meczu z Górnikiem Zabrze

I liga
Pogoń Grodzisk Mazowiecki przegrała 2-3 na wyjeździe z Wisłą Kraków. Jakub Adkonis rozegrał 84 minuty a Mateusz Szczepański został zmieniony w 55. minucie spotkania. Oliwier Olewiński wszedł na plac gry od początku drugiej połowy. Natomiast Stanisław Gieroba pojawił się na murawie w 66. minucie.

Pogoń Siedlce wygrała 2-0 na wyjeździe z Ruchem Chorzów. Bartosz Dembek rozegrał pełne zawody. Natomiast Jakub Zbróg obserwował wydarzenia boiskowe z ławki rezerwowych.

Hiszpania - La Liga 2
Sergio Barcia (UD Las Palmas) - na początek rozgrywek LaLiga 2, Las Palmas podejmie u siebie FC Andorra. Spotkanie odbędzie się 17 sierpnia o godz. 21:30.


