Wasze noty
Oceny legionistów za mecz z AEK-iem
Woytek, źródło: Legionisci.com
Najwyższą notę za mecz z AEK-iem otrzymał Jean-Pierr Nsame. Występ napastnika oceniliście na 3,7 w skali 1-6. Pozostali zawodnicy otrzymali negatywne oceny, a najniższa trafiła to Milety Rajovicia - 1,2. W sumie oceniało 1290 osób. Średnia ocena drużyny za to spotkanie to 1,9.
Nsame - 3,7
Claude Goncalves - 2,3
Ziółkowski - 2,0
Kapuadi - 2,0
Alfarela - 1,9
Wszołek - 1,9
Tobiasz - 1,9
Ruben Vinagre - 1,8
Stojanović - 1,8
Biczachczjan - 1,7
Morishita - 1,6
Kapustka - 1,6
Augustyniak - 1,5
Chodyna - 1,3
Rajović - 1,2