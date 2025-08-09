Jean-Pierre Nsame - fot. Mishka / Legionisci.com
Oceny legionistów za mecz z AEK-iem

Najwyższą notę za mecz z AEK-iem otrzymał Jean-Pierr Nsame. Występ napastnika oceniliście na 3,7 w skali 1-6. Pozostali zawodnicy otrzymali negatywne oceny, a najniższa trafiła to Milety Rajovicia - 1,2. W sumie oceniało 1290 osób. Średnia ocena drużyny za to spotkanie to 1,9.



Nsame - 3,7
Claude Goncalves - 2,3
Ziółkowski - 2,0
Kapuadi - 2,0
Alfarela - 1,9
Wszołek - 1,9
Tobiasz - 1,9
Ruben Vinagre - 1,8
Stojanović - 1,8
Biczachczjan - 1,7
Morishita - 1,6
Kapustka - 1,6
Augustyniak - 1,5
Chodyna - 1,3
Rajović - 1,2

Komentarze (1)

wkz - 30 minut temu, *.icpnet.pl

Kapitan drugi od końca jeśli chodzi o podstawowy skład. Brawo chłopaku ale cóż prowadź 😭

