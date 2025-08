Pod Lupą LL! - Petar Stojanović

Wtorek, 5 sierpnia 2025 r. 13:32 Filip Lewandowski, źródło: Legionisci.com

Mecz przeciwko Arce Gdynia w 3. kolejce Ekstraklasy był pierwszym Petara Stojanovicia w wyjściowej jedenastce „Wojskowych”. Jego obecność umożliwiła oddelegowanie Pawła Wszołka na zasłużony odpoczynek na ławce rezerwowych. Przyjrzałem się bliżej występowi Stojanovicia — tym razem na jego nominalnej pozycji, czyli prawej obronie.









Stojanović w początkowej fazie spotkania miał więcej obowiązków defensywnych. Zawodnicy Arki wchodzili z nim w pojedynki, w których prezentował się solidnie. Niestety, w 15. minucie przydarzyła mu się strata na wysokości połowy boiska, po której Arka wyprowadziła groźną kontrę, a pod bramką Kacpra Tobiasza przez moment zrobiło się naprawdę gorąco.



Na jego zaznaczenie się w ataku pozycyjnym czy szybkim ataku musieliśmy chwilę poczekać. W jednej z akcji boczny obrońca zszedł z piłką do środka, udanym dryblingiem wygrał pojedynek z rywalem, zagrał na jeden kontakt z partnerem, a następnie przerzucił piłkę na drugą stronę boiska. Ta sekwencja zapoczątkowała wejście Legii w trzecią tercję połowy przeciwnika. W tej akcji Stojanović pokazał swoje wysokie umiejętności techniczne, których odmówić mu nie sposób.



W pierwszej połowie warto również odnotować jego zachowanie przy przerywaniu groźnej kontry Arki — złapał wtedy żółtą kartkę za taktyczny faul. W sytuacji realnego zagrożenia wyjściem rywala sam na sam z bramkarzem była to decyzja słuszna i w pełni zrozumiała.



W 54. minucie Słoweniec błysnął perfekcyjnym dośrodkowaniem na głowę Morishity, który wbiegł pomiędzy dwóch stoperów Arki. Niestety, Japończyk w dogodnej sytuacji przestrzelił. Stojanović ma w swoim repertuarze dośrodkowania wysokiej jakości i coraz częściej to udowadnia.



Po wejściu na boisko Pawła Wszołka Stojanović został przesunięty na lewe skrzydło, gdzie częściej mógł pokazać swoje ofensywne atuty. W pamięci kibiców z pewnością zapadnie jego uderzenie ze skraju pola karnego, które jednak przeleciało nad bramką. Strzał z 75. minuty pokazuje, że choć jego prawa noga potrafi zrobić różnicę, to lewa wciąż bywa zawodem.



Po pierwszych występach w tym sezonie można wysnuć tezę, że Petar Stojanović będzie solidnym żołnierzem w drużynie Edwarda Iordanescu. To zawodnik uniwersalny — mogący zagrać na trzech pozycjach, dysponujący precyzyjnym dośrodkowaniem, skutecznym dryblingiem i przyzwoitą grą w defensywie. Może być ważnym ogniwem świadczącym o głębi składu warszawskiej Legii. Choć jego niedzielny występ nie był idealny i nie ustrzegł się błędów, uważam, że na przestrzeni całego sezonu może dać Legii wiele pozytywnych emocji.



Statystyki Stojanovicia w meczu z Arką

Minuty: 90

Bramki: -

Asysty: -

Strzały/celne: 1/0

Liczba podań / celne: 59/52

Podania kluczowe: 3

Dośrodkowania / celne: 4/2

Dryblingi / udane: 2/0

Odbiory: 2

Dystans: 10.62

Sprinty: 8

Żółte kartki: 1

Czerwone kartki: -