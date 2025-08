Wiele wskazuje na to, że Jan Ziółkowski odejdzie wkrótce z Legii Warszawa do AS Roma. Wg portalu meczyki.pl, włoski klub zaoferował Legii za zawodnika ok. 6 mln euro plus około 2 mln euro bonusów. Negocjacje trwają. "Wiele wskazuje na to, że Legia i AS Roma dojdą do porozumienia, a Ziółkowski przeprowadzi się do Włoch." - czytamy.

drzewo świerkowe - 26 minut temu, *.centertel.pl Szybko skończył się ten pseudo protest, więc karnety wykupione, komplecik był to i wracamy do starych nawyków. Cała 'góra' ma w d#pie wyniki sportowe. Tylko kasa. odpowiedz

ws - 28 minut temu, *.play.pl Rok za wcześnie. Debiut w kadrze, mecze w LE lub LKE i może być dwa razy więcej warty. Ale z drugiej strony kontuzja i zjazd jak Vinagre też możliwe. Jeśli odejdzie za 6-8 milionów to jest szansa na jego zastąpienie.

Helik lub inny stoper po karierze w lidze włoskiej. Peda? Wieteska? Dawidowicz?

A jeśli nie uda się ściągnąć D.Szymańskiego na defensywnego to może Bielik.

Wszystko zależy od dwumeczu z Larnaką. odpowiedz

Micha - 29 minut temu, *.t-mobile.pl 6 baniek? To rozbój w biały dzień. Po dychę za niego bym się nie schylił. A powiadają, że polska liga mocno się rozwija odpowiedz

kpina - 30 minut temu, *.play-internet.pl 6 baniek??? Zdecydowanie za mało! odpowiedz

PiotrŻo(L)iborz - 34 minuty temu, *.datapacket.com Ja bym odrzucił taką słabą ofertę, co to jest z milionów, 10 milionów plus bonusy i możemy rozmawiać, ale Miodek gołodupiec , już się slini, to jeden z tych dzieciaków, który zamiast poczekać na 2 cukierki woli zjeść jednego, ale, z drugiej strony, może on jest fanem filozofii Jogi, a tam, uważa się, że lepszy Wróbel w garści, niż gołąb na dachu😜 odpowiedz

19(L)esio16 - 36 minut temu, *.play.pl Co najmniej 10 mln odpowiedz

Fan.Grotynskiego - 38 minut temu, *.play.pl 10 milionów to mało,dobrych sprzedajemy łamagi skupujemy. odpowiedz

KIBICE ZNOWU OSZUKANI - 39 minut temu, *.246.25 Protest zawieszony zbyt wcześnie...🔴 odpowiedz

Typek - 40 minut temu, *.134.6 Sześć milionów? To ja nie doniosę do domu. Co najmniej 10. odpowiedz

romano - 40 minut temu, *.orange.pl dołożyć jeszcze dwie bańki + 30% od kolejnego transferu i wypożyczenie do końca nast sezonu - czyli sprzedajemy go za 8 baniek + 30% i zostaje do czerwca u nas na wypożyczeniu. odpowiedz

Daw1D - 41 minut temu, *.166.19 Jeżeli te bonusy to minimum drugie 6 mln euro to w porządku odpowiedz

stefan - 44 minuty temu, *.play-internet.pl Dlatego zawsze będziemy w tym samym miejscu gdzie jesteśmy obecnie jako liga piłkarska. Rzuci ktoś ochłap 6 mln + śmieszny bonus i już języki na brodę wywalają.

Minimum 10 mln + bonusy. Jak bez bonusów to 13 mln. odpowiedz

Ka(L)i z Ba(L)i - 44 minuty temu, *.t-mobile.pl Czy nie można choć raz zażądać więcej niż ktoś daje, tylko zawsze padać na kolana przed każdym bogatszym klubem... odpowiedz

marcin91 - 45 minut temu, *.orange.pl Jeżeli podawana medialnie kwota jest prawdziwa to… porażka. Gdyby Ziółek odszedł zimą byłby rekord ekstraklasy, kilka meczów w pucharach, może debiut w reprezentacji. Dramat. Może niech zarządzający spojrzą jak się negocjuje sprzedaż talentów na kanwie Brighta Ede z Motoru Lublin do Chelsea. U nas ktoś rzuci jakąś większą kwotę i wypuszczamy najzdolniejszego młodzieżowca za frytki. Kpina! odpowiedz

PD - 46 minut temu, *.play.pl już było dobrze, już było dobrze... odpowiedz

Ceeeeeeeeeeeeeee - 49 minut temu, *.189.157 Jak oni chcą budować drużynę na Mistrza skoro za czapkę gruszek oddają taki talent. Z drugiej strony widać jakie przywiązanie do Legii panuje wśród jej wychowankow.Frajerstwo dekady. odpowiedz

robochłop - 26 minut temu, *.orange.pl @Ceeeeeeeeeeeeeee: Ziółkowski nie jest naszym wychowankiem-w 2022 roku trafił do Legii U19 z Polonii...natomiast faktem jest ,że to dzięki Legii wzbudził takie zainteresowanie... odpowiedz

Krzychu66 - 49 minut temu, *.t-mobile.pl Szkoda gadać. Kolejne osłabienie kadry Legii. W jego miejsce kupią jakiegoś obszczymurka, ktory będzie się aklimatyzował pół roku. I zostajemy tak naprawdę teraz tylko Kapuadi Pankow i stary Jędza. Śmiechu warte. Protest zawieszony i centuś szaleje odpowiedz

Chudy Grubas - 51 minut temu, *.t-mobile.pl 6 baniek to absolutne minimum!

Ja wiem że chłopak ma prawo do swoich życiowych wyborów i życzę mu światowej kariery, ale uważam że odchodzi rok za wcześnie. Powinien ograć się trochę w lidze, teraz ma zaledwie niecałe 30 meczów, spróbować powalczyć w pucharach aby mieć odniesienie do tego co będzie miał po transferze na co dzień i wtedy, bogatszy o doświadczenie i tężyznę, niech idzie podbijać świat. A tak to boję się że skończy na ławie i zmarnuje sobie tylko dwa, trzy lata kariery. odpowiedz

Okęciak - 52 minuty temu, *.netfala.pl Kasa niezła ale mimo wszystko wielka szkoda, mógłby chociaż tę rundę zagrać w Legii do końca. Na takich piłkarzach powinniśmy budować klub, niestety realia są jakie są i jak tylko pojawia się lukratywna oferta z zachodu to i piłkarz i Legia są zainteresowani transakcją. odpowiedz

wkz - 55 minut temu, *.esabdns.pl Błąd odpowiedz

Tymon - 56 minut temu, *.t-mobile.pl Ten Mioduch to jest chodząca tragedia. 6 baniek za Ziółka ??? 🤡 odpowiedz

Jaskiniowiec - 57 minut temu, *.orange.pl Mioduska weź ty się ogarnij już z tym sprzedawaniem piłkarzy, zrozum że aktualnie jesteśmy przed bardzo ważnymi meczami i jeżeli awansujemy dalej to możliwe ze za małolata weźmiesz 2x tyle. Weź bociana jak masz w zwyczaju i się uspokój a nie już niszczysz klub

Paszla won z klubu lokowata sabotażystką odpowiedz

