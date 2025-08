W sobotę zbiórka krwi na Legii. Wiele atrakcji dla krwiodawców!

📅 Kiedy? 9 sierpnia 2025 (sobota) 🕗 Godziny: 8:00 – 13:00 📍 Miejsce: Stadion Legii Warszawa (ul. Łazienkowska 3) Zbiórka odbędzie się w wyjątkowym czasie – w hołdzie dla Bohaterów Powstania Warszawskiego , w 81. rocznicę jego wybuchu. Od godz. 10:00 będziemy mieli zaszczyt gościć na naszej zbiórce krwi naocznego świadka Powstania Warszawskiego – Pana Jana Witkowskiego ps. „Jaś”, łącznika w batalionie „Iwo”, który przeszedł szlak bojowy w Śródmieściu Południowym, a po powstaniu znalazł się w niemieckiej niewoli. Po wojnie był on związany z jedną z legijnych sekcji. Którą? O tym opowie sam Bohater, podczas podczas spotkania. Na krwiodawców czekają ponadto dodatkowe prezenty w postaci: - okolicznościowych dyplomów, podziękowań (kolejny wzór do kolekcji) - pamiątkowych "Krewkich" magnesów na lodówkę - unikalnych koszulek "Przelałem krew w rocznicę Powstania Warszawskiego" przygotowane przez Fundację Patriotyczną. Namawiajcie znajomych i udostępniajcie informacje o zbiórce. W okresie wakacji każda kropla krwi się bardzo liczy. Serdecznie zapraszamy ❤️🤍💚 Krewcy Legioniści

