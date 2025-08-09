Oficjalnie

Marc Gual odchodzi z Legii!

Sobota, 9 sierpnia 2025 r. 12:04 Mikołaj Ciura, źródło: Legionisci.com

Po nieco ponad dwóch latach zakończyła się przygoda Marca Guala z Legią Warszawa. Hiszpański napastnik był związany umową ze stołeczną drużyną do końca czerwca 2026 roku, ale już teraz definitywnie przeniósł się do portugalskiego Rio Ave, z którym podpisał roczna umowę. "Wojskowi" za 29-latka mają zarobić około 250 tysięcy euro.



