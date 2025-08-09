Marc Gual radość - fot. Maciek Gronau
Oficjalnie

Marc Gual odchodzi z Legii!

Mikołaj Ciura, źródło: Legionisci.com

Po nieco ponad dwóch latach zakończyła się przygoda Marca Guala z Legią Warszawa. Hiszpański napastnik był związany umową ze stołeczną drużyną do końca czerwca 2026 roku, ale już teraz definitywnie przeniósł się do portugalskiego Rio Ave, z którym podpisał roczna umowę. "Wojskowi" za 29-latka mają zarobić około 250 tysięcy euro.



Transfer Marca Guala do Legii został ogłoszony w połowie maja 2023 roku, czyli jeszcze podczas trwania sezonu 2022/23, podczas którego Hiszpan rozgrywał mecze w barwach Jagiellonii Białystok. Napastnik wystąpił nawet przeciwko Legii, w przegranym przy Łazienkowskiej przez drużynę z Podlasia 1-5 spotkaniu, w którym zdobył gola, nie celebrując trafienia. Do stolicy Polski trafił jako król strzelców i jeden z najlepszych zawodników w Ekstraklasie. Radość w szeregach Legii ze sfinalizowania umowy z napastnikiem była bardzo duża, a nadzieje przeogromne. - Transfer jednego z najlepszych zawodników Ekstraklasy do Legii to duże wydarzenie na rynku, do którego zgodnie z planem przygotowaliśmy się odpowiednio wcześnie (...) Cieszy mnie również fakt, że Marc był przekonany do tej decyzji i bardzo mu zależało, żeby dołączyć do Legii, a my stworzymy mu odpowiednie możliwości do rozwoju - mówił po podpisaniu kontraktu z Gualem ówczesny dyrektor sportowy Legii, Jacek Zieliński.

fot. Woytek / Legionisci.comfot. Woytek / Legionisci.com

- Oczekiwania i presja względem mnie są wysokie i to normalne, ponieważ zostałem królem strzelców. Wszyscy teraz oczekują ode mnie przynajmniej tego samego. Wiem, co mam robić, muszę się jednak najpierw zaaklimatyzować, poznać drużynę, zapoznać się ze stylem gry i oczekiwaniami trenera wobec mnie na boisku. Zobaczymy, jak wyjdzie, ale myślę, że mam wszystko, żeby powtórzyć dokonania z ubiegłego sezonu lub nawet pokazać więcej - podkreślał w wywiadzie dla naszej redakcji napastnik podczas pierwszego obozu przygotowawczego z Legią. Od początku było jednak widać, że Gualowi trudno będzie dokonać tego samego co w Jagiellonii. Nie był już tak lśniącą gwiazdą - był jednym z wielu - i musiał rywalizować z innymi napastnikami na podobnym poziomie. Dostawał jednak swoje szanse i był dość ważną postacią w eliminacjach do Ligi Konferencji, w których zdobył dwa gole i tyle samo asyst. Z biegiem sezonu Hiszpan stał się podstawowym wyborem trenera Kosty Runjaicia na pozycji napastnika, ale zaczęły uwypuklać się jego mankamenty. W dużej liczbie spotkań oglądanie napastnika niesamowicie irytowało. Gual miał mnóstwo nieudanych prób dryblingów, indywidualnych rajdów, przegranych pojedynków z obrońcami, a do tego nie grzeszył skutecznością. Ostatecznie w swoim pierwszym sezonie w Legii rozegrał 49 meczów, w których zdobył 11 bramek i 7 asyst.

fot. Mishka / Legionisci.comfot. Mishka / Legionisci.com

Przyjście do klubu trenera Goncalo Feio mogło być dla Hiszpana nowym startem. Charakterystyką pasował do stylu gry preferowanego przez portugalskiego szkoleniowca i od samego początku stał się dla niego pierwszym wyborem. Poza krótkim okresem, kiedy Gual był kontuzjowany, tak naprawdę rzadko tracił miejsce w wyjściowej jedenastce. Pod względem liczbowym sezon 2024/25 okazał się dla Hiszpana zdecydowanie lepszy niż poprzedni - w 48 meczach strzelił 19 goli i dołożył 8 asyst, czym miał wkład w zdobycie Pucharu Polski i dotarcie aż do ćwierćfinału Ligi Konferencji. Mimo to wszyscy dookoła klubu czuli duże rozczarowanie poczynaniami napastnika. Gual przeplatał fatalne mecze ze świetnymi, nie potrafił wyśrodkować i ustabilizować swojej formy, a irytacja jego boiskową arogancją tylko wzrastała. Zauważył to również trener Edward Iordanescu, który praktycznie od początku skreślił Hiszpana. Gual przygotowywał się z drużyną do nowego sezonu, wystąpił również w dwumeczu z FK Aktobe, ale zawodził i od razu został posadzony na ławce. Atakujący swoją charakterystyką nie pasował do tego, co Legia chce grać obecnie. W klubie zdecydowano więc, że najlepszą opcją będzie rozstanie się z napastnikiem. Gual zdecydował się przenieść do 11. drużyny poprzedniego sezonu portugalskiej ekstraklasy.

fot. Woytek / Legionisci.comfot. Woytek / Legionisci.com

Przygodę Marca Guala z Legią Warszawa można nazwać mianem rozczarowania. Choć patrząc na statystyki miał duży wkład w grę zespołu, to nie z tego zostanie najbardziej zapamiętany przy Łazienkowskiej. Hiszpan będzie kojarzony z irytacją, samolubnością, niedokładnością, wybuchami złości po nieudanej akcji, min, jakie robił w ich trakcie, licznymi dyskusjami z sędziami oraz... podciągniętymi wysoko spodenkami. Momentami wydawało się, że 29-latek swoimi niektórymi reakcjami źle wpływa na cały zespół i osłabia jego grę. Choć niewątpliwie Gual dysponuje dobrymi warunkami technicznymi, a jego ruchliwość i pressing często sprawiały kłopoty obrońcom rywali, to brak odpowiedniego nastawienia mentalnego i dojrzałości boiskowej regularnie rzucały się w oczy. Gual był przez to w Legii tylko zawodnikiem momentów, pojedynczych meczów, które akurat mu wyszły. Nie potrafił stać się prawdziwym liderem ofensywy, czego oczekiwano po jego przyjściu, i w pełni udowodnić swojego potencjału. Z czasem można było odnieść wrażenie, jakby Hiszpan wręcz męczył się w klubie, stawiał się ponad nim, a to nie mogło zafunkcjonować dobrze i musiało skończyć się rozstaniem.

Marc Gual w Legii Warszawa

Numer zawodnika - 28
Mecze - 99
Gole - 30
Asysty -15
Pierwszy mecz - SPP: Raków Częstochowa 0-0 (5-6 k.) Legia Warszawa (15.07.2023)
Ostatni mecz - FK Aktobe 0-1 Legia Warszawa (17.07.2025)
Tytuły zdobyte w Legii - 3 (Puchar Polski 2024/25, Superpuchar Polski 2023/24 i 2025/26)
Liczba przyznanych - 25
Liczba przyznanych - 45

fot. Woytek / Legionisci.comfot. Woytek / Legionisci.com


Komentarze (19)

Emeryt - 13 minut temu, *.play.pl

Pytanie co my teraz chcemy grać? Po transferach nic widać Stojanovic, Rajovic, Reca? Styl gry nie powala.

Obcy - 14 minut temu, *.t-mobile.pl

On nigdy nie powinien do nas trafić.

RMFC - 18 minut temu, *.orange.pl

Dodajcie Chodyne nawet jako noszącego piłki na trening żeby nie wkurzał więcej kibiców swoją nieudolnością na boisku

e(L)zone - 19 minut temu, *.interkam.pl

W ogóle czy ktoś ogladał go w tym Rio Ave?🤣 Większość transferow robione jest ze statystyk czy jakichś platform,według sztucznych,pewnie podkręconych profili.Wielu takich słabych piłkarzy buja się po dobrych klubach,bo mają obrotnych menago. Na tej samej zasadzie trafił do nas Stojanović czy Rajović gdzie adekwatniejszy klub dla nich to Wieczysta,do której zresztą pierwotnie miał trafić Słoweniec.Adios Gual i nie do zobaczenia,a my kupujmy upatrzonych piłkarzy obserwowanych kilka miesięcy,najlepiej na żywo,a nie patrzmy na sztuczne CV.Taki Gil Dias miał świetne CV i co z tego? Nasz Elitim nie ma jakiegoś wielkiego CV,statystyk(goli,asyst), nie grał w wielkich klubach,a jest u nas najważniejszym piłkarzem.

e(L)o - 21 minut temu, *.plus.pl

Nie dziwię mu się. W Legii dostał za krótkie spodenki to odchodzi 😉

Marc Gual - 23 minuty temu, *.247.68

Sé que están decepcionados por mi partida, pero para mí, este es otro paso importante en mi carrera. Necesito irme a un mejor equipo para seguir desarrollándome. Adiós.

Marcin - 23 minuty temu, *.centertel.pl

Teraz czas na Chodynę i Kuna

lucho_83 - 24 minuty temu, *.play.pl

W siną dal! Żegnam bez żalu! Napastnik cienki, bo ma za krótkie spodenki!!

Jony - 33 minuty temu, *.mrsn.at

Statystyk nie ma najgorszych, ale chłop strasznie jest irytujący tym machaniem łapami

Rytm - 33 minuty temu, *.centertel.pl

Ufff w końcu.

Dossa Junior - 37 minut temu, *.play.pl

Zatęsknimy szybciej niż się wielu wydaje :( powodzenia!

Egon - 45 minut temu, *.waw.pl

Można byłoby się cieszyć jedynie wtedy, gdyby Guala na jego pozycji zastąpił lepszy zawodnik, a tak się nie stało.

Z zaoszczędzonych na dużym kontrakcie Guala pieniędzy będzie, po prostu, kasa na utrzymanie Szkurina i Rajovica.
I tyle.

Średniak - 55 minut temu, *.play-internet.pl

Ale można było go zostawić na ławce a gonić białoruskie drwnooo

Gepetto - 23 minuty temu, *.com.pl

@Średniak: te drewno, które trafiało w finale PP i superpucharze PP ?🤔

Janek - 57 minut temu, *.centertel.pl

A ja go lubię chociaż czasami mocno irytował ale kilka bramek strzelił powodzenia

KtoToTaki - 57 minut temu, *.t-mobile.pl

Oj. Jeszcze za nim zatęsknimy.

Cat - 1 godzinę temu, *.plus.pl

Amen, nigdy więcej...

keski - 1 godzinę temu, *.plus.pl

To nie był piłkarz formatu europejskiego, zawodził nawet w ekstraklasie

Egon - 55 minut temu, *.waw.pl

@keski:

Szkurin z Rajovicem, to dopiero format.

