Transfery

Majchrzak odejdzie do Niemiec

Środa, 6 sierpnia 2025 r. 16:45 Mikołaj Ciura, źródło: Legionisci.com / goal.pl

Według informacji portalu Goal.pl, napastnik Legii Warszawa, Jordan Majchrzak, niedługo pożegna się z klubem. 20-latek na zasadzie transferu definitywnego ma przenieść się do grającego w niemieckiej Bundeslidze VfB Stuttgart.









Wychowanek Warty Zawiercie do warszawskiego klubu trafił w sezonie 2019/20 z Rozwoju Katowice. Początkowo występował w drużynie młodzieżowej i III-ligowych rezerwach stołecznej drużyny, ale z czasem rozpoczął treningi w pierwszym zespole. W sezonie 2022/23 napastnik został wypożyczony do włoskiej AS Romy, gdzie występował w drużynie młodzieżowej, z którą sięgnął po młodzieżowy Puchar Włoch. Wobec licznych kontuzji w drużynie otrzymał szansę na debiut w Serie A od legendarnego trenera, Jose Mourinho. Mimo klauzuli włoski klub nie zdecydował się jednak na wykup atakującego. W następnych rozgrywkach występował w ramach wypożyczenia w Puszczy Niepołomice. Rundę jesienną poprzedniego sezonu spędził w Legii, w której zagrał 4-krotnie - tylko raz w pierwszym składzie - więc na wiosnę został ponownie wypożyczony do I-ligowej Arki Gdynia. Do obecnych rozgrywek Majchrzak przygotowywał się z zespołem rezerw, w 1. kolejce zanotował nawet hat-tricka przeciwko Lechii Tomaszów Mazowiecki. Łącznie w warszawskim klubie rozegrał 34 mecze (12 bramek i 1 asysta) w drużynie U-19, 24 spotkania (10 bramek i 5 asyst) w Legii II Warszawa oraz 4 mecze w pierwszej drużynie.