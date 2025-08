Transfery

Azango zostanie nowym skrzydłowym Legii?

Środa, 6 sierpnia 2025 r. 16:30 Mikołaj Ciura, źródło: Legionisci.com

Legia Warszawa negocjuje transfer skrzydłowego Spartaka Trnawa, Philipa Azango - informuje portal Africafoot.com. Jak możemy przeczytać w artykule rozmowy między klubami trwają, ale nie osiągnięto jeszcze porozumienia.









- Legia Warszawa byłaby bardzo zainteresowana profilem Azango i rozważyłaby ofertę ponad 500 tysięcy euro, aby przekonać słowacki klub do wypuszczenia go. Negocjacje są w toku, ale nie osiągnięto jeszcze porozumienia (...) Na stole leżałby dwuletni kontrakt, który miałby przyciągnąć zawodnika do Polski - możemy przeczytać na Africafoot.com



Philip Azango jest wychowankiem nigeryjskiej BGS Akademii, z której latem 2018 roku trafił do słowackiego AS Trencin. Po roku regularnej gry przeniósł się do belgijskiego KAA Gent, jednak nie udało mu się przebić na stałe do pierwszej drużyny, w czym nie pomogło mu złamanie nogi. Po dwóch latach powrócił więc do Trenczyna, ale już na starcie swojej ponownej przygody z klubem doznał poważnego urazu kolana i do regularnych występów powrócił dopiero pod koniec sezonu 2022/23. Latem 2023 roku przeniósł się do Spartaka Trnawa, w którym do dziś wystąpił w 82 meczach, zdobywając 19 bramek i 11 asyst. W zeszłym sezonie 28-latek zagrał w 28 meczach, w których zdobył 8 bramek i 3 asysty, jednak przez praktycznie całą rundę wiosenną leczył kontuzję naderwania więzadła w stawie skokowym. Obecne rozgrywki rozpoczął w zespole z Trnawy - wystąpił w 5 spotkaniach i zdobył 2 gole oraz 1 asystę. W całej swojej karierze lewoskrzydłowy zagrał 27-krotnie na arenie europejskiej, trafiając do siatki rywali 5 razy i dokładając 4 asysty. Azango tylko raz występował w fazie głównej europejskich rozgrywek - w sezonie 2023/24 zagrał ze Spartakiem w fazie grupowej Ligi Konferencji i nie zanotował żadnej liczby. Portal transfermarkt wycenia Nigeryjczyka na 375 tysięcy euro.