Imanol Idiakez: Ograniczyć atuty Legii i pokazać swoje mocne strony

Środa, 6 sierpnia 2025 r. 17:40 Woytek

— Przed nami nowe, duże wyzwanie. Po dwóch wymagających rywalach w poprzednich rundach teraz czeka nas starcie z Legią – naprawdę silną drużyną. Znamy ich siłę i pozycję w polskim futbolu, ale jesteśmy gotowi i skoncentrowani - mówi trener AEK Larnaka, Imanol Idiakez.









— Legia to kompletny zespół. Dobrze grają zarówno w ofensywie, jak i w pressingu. Potrafią tworzyć zagrożenie w fazie przejścia, ale również doskonale radzą sobie w obronie. Musimy ograniczyć ich atuty i jednocześnie pokazać swoje mocne strony. Skupiamy się na każdym detalu. Jeśli uda nam się wypracować przewagę przed rewanżem w Warszawie – świetnie. Jeśli nie, i tak wierzymy, że jesteśmy w stanie wygrać na wyjeździe. Mamy swoje argumenty. Udowodniliśmy to w meczach z Partizanem i NK Celje - te drużyny były naprawdę trudnymi przeciwnikami. Liczę, że jutro znowu pokażemy charakter i jakość.



— Niestety, mamy pewne problemy kadrowe. Marcus Rohden i Waldo Rubio są kontuzjowani, podobnie jak Enric Saborit. Yusuf Amyn i Riad Bajić nie są jeszcze gotowi na 90 minut – opuścili okres przygotowawczy. Enzo Cabrera poprawia się z dnia na dzień, ale decyzję o jego udziale podejmiemy dopiero jutro.



— Wierzę w mój zespół. W trudnych momentach pokazali już swoją osobowość i determinację – liczę, że jutro znów to zobaczymy. Spodziewam się ofensywnego meczu – zarówno my, jak i Legia, gramy proaktywnie. To będzie dobre widowisko dla kibiców.