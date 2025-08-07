Wygrana Szamborskiego w Toruniu

W Toruniu odbył się tenisowy ogólnopolski turniej do lat 16, w którym triumfował, zarówno w singlu, jak i deblu (w parze z Mateuszem Kasem z Sopot Tenis Klub), tenisista Legii - Tymon Szamborski . Wyniki legionisty: Tymon Szamborski - Jan Niewczyk 6-3, 6-3 Tymon Szamborski - Marcel Swoboda 6-1, 6-1 Tymon Szamborski - Ignacy Eckardt 4-6, 6-2, 10-7 Tymon Szamborski - Igor Perkowski 6-3, 6-0 Tymon Szamborski - Ivo Pałczyński 6-3, 6-0 Finał: Tymon Szamborski - Józef Kopyciński 6-1, 6-0 Tymon Szamborski/Mateusz Kas (Sopot Tenis Klub) - Ivo Pałczyński/Mikołaj Woźnicki ret. Finał: Tymon Szamborski/Mateusz Kas - Kamil Andrzejewski/Józef Kopyciński 6-2, 6-4

Komentarze (0)

+ dodaj komentarz

🙂 😊 😃 😁 😂 🤣 😇 😉 😜 😎 😍 🤩 😤 🤨 😐 🤔 🧐 🥳 😟 ☹️ 😢 😭 😡 🤬 🤯 👍 👎 💪 👏 🤝 🖐 🙏 🎉 👀 🤡 💩 ☠️ ❤️ 🤍 💚 🖤 🔥 💥 🚀 🔴 ⚪️ 🟢 ⚫️ ⭐️ ⚽️ 🏀 🏉 🏐 🥇 🥈 🥉 🏅 🏆 🍺 🍻 🕯

dodaj

REKLAMA

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.