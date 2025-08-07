Tenis
Wygrana Szamborskiego w Toruniu
Bodziach, źródło: Legionisci.com
W Toruniu odbył się tenisowy ogólnopolski turniej do lat 16, w którym triumfował, zarówno w singlu, jak i deblu (w parze z Mateuszem Kasem z Sopot Tenis Klub), tenisista Legii - Tymon Szamborski.
Wyniki legionisty:
Tymon Szamborski - Jan Niewczyk 6-3, 6-3
Tymon Szamborski - Marcel Swoboda 6-1, 6-1
Tymon Szamborski - Ignacy Eckardt 4-6, 6-2, 10-7
Tymon Szamborski - Igor Perkowski 6-3, 6-0
Tymon Szamborski - Ivo Pałczyński 6-3, 6-0
Finał: Tymon Szamborski - Józef Kopyciński 6-1, 6-0
Tymon Szamborski/Mateusz Kas (Sopot Tenis Klub) - Ivo Pałczyński/Mikołaj Woźnicki ret.
Finał: Tymon Szamborski/Mateusz Kas - Kamil Andrzejewski/Józef Kopyciński 6-2, 6-4