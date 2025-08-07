Transfery

Ziółkowski odejdzie - jest porozumienie Legii z AS Roma!

Czwartek, 7 sierpnia 2025 r. 13:13 źródło: meczyki.pl

Legia Warszawa osiągnęła pełne porozumienie z AS Roma w sprawie transferu Jana Ziółkowskiego - poinformował portal Meczyki.pl.



Rozmowy były prowadzone od kilku dni, zawodnik był zainteresowany zmianą barw klubowych i ostatecznie do tego dojdzie. "Ziółek" podpisze pięcioletnią umowę. Mecz z Larnaką będzie jego ostatnim w barwach Legii.









Roma zapłaci Legii za Ziółkowskiego około 6 milionów euro. Ponadto zapisano 1,5 miliona euro w opcjonalnych bonusach oraz procent od kolejnego transferu.



20-latek łącznie wystąpił w 35 meczach seniorskiej drużyny stołecznych. Zanotował w nich dwie bramki i dwie asysty. Teraz zdecydował się na transfer.

