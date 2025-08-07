Jan Ziółkowski - fot. Woytek / Legionisci.com
Ziółkowski odejdzie - jest porozumienie Legii z AS Roma!

Legia Warszawa osiągnęła pełne porozumienie z AS Roma w sprawie transferu Jana Ziółkowskiego - poinformował portal Meczyki.pl.

Rozmowy były prowadzone od kilku dni, zawodnik był zainteresowany zmianą barw klubowych i ostatecznie do tego dojdzie. "Ziółek" podpisze pięcioletnią umowę. Mecz z Larnaką będzie jego ostatnim w barwach Legii.



Roma zapłaci Legii za Ziółkowskiego około 6 milionów euro. Ponadto zapisano 1,5 miliona euro w opcjonalnych bonusach oraz procent od kolejnego transferu.

20-latek łącznie wystąpił w 35 meczach seniorskiej drużyny stołecznych. Zanotował w nich dwie bramki i dwie asysty. Teraz zdecydował się na transfer.


Komentarze (13)

Single malt - 1 minutę temu, *.wawtel.pl

Słabo. Jedyny duży talent w Legii i sru! Oby zrobił karierę. Ale już nie w naszym klubie niestety.

Pawciu - 2 minuty temu, *.com.pl

I to jest slabosc polskiej pilki. Zamiast sie tu "otrzaskac", to po jednym dobrym i udanym sezonie młodziez wybywa na zachod i znika.... a klub zadowolony bo zarobil.

Mateusz z Gór - 2 minuty temu, *.orange.pl

Ciekawe jaki procent.

ile - 2 minuty temu, *.play-internet.pl

wawiak - 3 minuty temu, *.plus.pl

Tak oto buduje się silną kadrę na miarę mistrzostwa i LM. Hańba. Kupiłem już bilet na rewanż z aek i dość. Dość tego kabaretu, że celem na ten sezon jest mistrzostwo. Kim to mistrzostwo chcecie zdobyć no kim ?

Warszawa - 7 minut temu, *.101.89

Janek! Widać, że jesteś pokoleniem Polaków BEZ KOMPLEKSÓW, kochających wyzwania nie czujących się gorszy od " jakiś tam" Włochów, Hiszpanów etc.etc Dzięki za charakter i walke dla LEGII🙏! Gratulacje i powodzenia

Zbycho(L) - 13 minut temu, *.play.pl

Nie ma to jak przywiązanie do barw klubowych😂

Roma - 14 minut temu, *.plus.pl

Gratulacje Janie. Teraz to już do zobaczenia na Narodowym i (oby) w przyszłym sezonie w lidze mistrzów.

Jarek - 14 minut temu, *.145.136

Te dzieciaki mają siano w głowach, później wrócą do jakiejś puszczy czy coś.

legia - 6 minut temu, *.101.89

@Jarek: Więcej wiary, bo zawsze będziemy zaściankiem z takim myśleniem😜

Ech - 15 minut temu, *.net.pl

Powodzenia Ziółek! Chciałbym żeby został na jeden sezon jeszcze ale i tak jest ok. Dawał z siebie dużo na meczach w których grał, zaangażowania nigdy odmówić nie można było a i klub trochę zarobi.
Zostawiamy Kapuadiego do końca kontraktu, w tym okienku dobieramy jednego nowego ŚO i dajemy na rotacje żeby się otrzaskał z grą w Legii i będzie git.

Protest musi trwać do odejścia szkodnika Miodulskiego! - 15 minut temu, *.126.10

Natychmiast odwiesić protest!!!

kibic - 9 minut temu, *.78.59

a co miał go na siłę zatrzymać ? co za debile piszą komentarze ...

