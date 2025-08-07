fot. Maciek Gronau /
Superpuchar: Legia zagra z Treflem. Ruszyła sprzedaż biletów

Koszykarze Legii Warszawa poznali rywala w ramach turnieju o Superpuchar Polski. W półfinale stołeczny zespół zmierzy się z Treflem Sopot. Spotkanie odbędzie się w piątek 27 września o godz. 18:45 w hali na Bemowie. Spotkanie poprzedzi rywalizacja Startu Lublin z Górnikiem Wałbrzych. W przypadku wygranej, legioniści zagrają w finale zaplanowanym na sobotę 28 września, godz. 20:00.

Jednocześnie ruszyła sprzedaż biletów na wszystkie mecze turnieju o Superpuchar Polski. Wejściówki na półfinały dostępne są w trzech kategoriach cenowych 20 PLN, 40 PLN oraz 60 PLN. Natomiast bilety na niedzielny finał kosztują 35 PLN, 60 PLN oraz 80 PLN. Dodatkowo przewidziane są pakiety VIP.

Bilety na turniej są dostępne za pośrednictwem ebilet.pl.


