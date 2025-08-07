Ce(L)ownik: W Larnace wygramy 2-1

Czwartek, 7 sierpnia 2025 r. 16:29 Woytek, źródło: Legionisci.com

Przed meczem AEK Larnaka - Legia Warszawa, który odbędzie się w czwartek, 7 sierpnia o godz. 18:30 w Larnace, oddaliście 991 typów na końcowy wynik w naszej zabawie "CeⓁownik". 71% osób uważa, że wygra Legia Warszawa. 19% z Was twierdzi, że mecz zakończy się remisem, a 10% typuje zwycięstwo AEK-u.



