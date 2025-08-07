Ce(L)ownik: W Larnace wygramy 2-1
Przed meczem AEK Larnaka - Legia Warszawa, który odbędzie się w czwartek, 7 sierpnia o godz. 18:30 w Larnace, oddaliście 991 typów na końcowy wynik w naszej zabawie "CeⓁownik". 71% osób uważa, że wygra Legia Warszawa. 19% z Was twierdzi, że mecz zakończy się remisem, a 10% typuje zwycięstwo AEK-u.
Najczęściej typowanym wynikiem jest 1-2 (20,3% głosów).
Kolejne w zestawieniu są:
0-1 - 19,3%
0-2 - 15,3%
1-1 - 12,5%
1-3 - 6,6%
Średnia liczba bramek, jaką strzeli AEK Larnaka to 0,66 a Legia Warszawa 1,56.
Dziękujemy wszystkim za typowanie wyniku i zapraszamy do typowania każdego kolejnego meczu Legii - przed pierwszym gwizdkiem będziemy publikowali raport z Waszych typów!
