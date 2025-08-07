Transfery

Legia kontaktowała się w sprawie Jóźwiaka

Czwartek, 7 sierpnia 2025 r. 17:00 Mikołaj Ciura, źródło: Legionisci.com / meczyki.pl

Kamil Jóźwiak znalazł się na liście życzeń Legii Warszawa. Z naszych ustaleń wynika, że stołeczny klub bada sytuację skrzydłowego. W ostatnim czasie były mistrz Polski kontaktował się z agencją piłkarza - informuje portal Meczyki.pl.









- Na początku lipca wygasła umowa Kamila Jóźwiaka z Granadą. 27-latek stał się wolnym zawodnikiem. Poszukiwania nowego klubu trwają. Jak udało nam się ustalić, wśród opcji jest powrót skrzydłowego do Ekstraklasy. Reprezentantem Polski zainteresowała się Legia Warszawa (...) Czy coś z tego będzie? Na tym etapie trudno powiedzieć. Stołeczny klub chciał jednak poznać obecną sytuację Jóźwiaka i w ostatnim czasie kontaktował się w tej sprawie z jego agencją - czytamy na Meczyki.pl.



Jóźwiak jest wychowankiem UKP Zielona Góra z którego trafił do akademii Lecha Poznań. W drużynie z Wielkopolski zadebiutował jako 17-latek, a łącznie przez 5 sezonów wystąpił w niej 123-krotnie, zdobywając po 17 bramek i asyst. We wrześniu 2020 roku trafił z Poznania do grającego na zapleczu angielskiej ekstraklasy Derby County za około 4,5 miliona euro. W angielskim zespole rozegrał 61 meczów (1 gol i 4 asysty), jednak nie stał się znaczącą postacią i w zimowym oknie transferowym sezonu 2021/22 wyjechał za ocean do grającego w MLS Charllote FC. Po dwóch dość udanych latach w USA wrócił do Europy i podpisał kontrakt z Granadą CF. W hiszpańskim zespole zadebiutował w spotkaniu z FC Barceloną, a łącznie w La Liga rozegrał 11 meczów i spadł ze swoim zespołem do La Liga 2. W zeszłym sezonie na drugim szczeblu rozgrywkowym w Hiszpani zagrał w 17 spotkaniach (654 minuty), zaliczając jedną asystę. Wystąpił także w 3 spotkaniach (134 minuty) Pucharu Króla.



W całej swojej karierze Jóźwiak wystąpił 22-krotnie w reprezentacji Polski, zdobywając 3 gole i 4 asysty. Zagrał w pierwszym składzie we wszystkich trzech spotkaniach grupowych podczas Mistrzostw Europy rozgrywanych w 2021 roku. Ostatni raz do kadry był powołany jednak pod koniec 2021 roku. Lewy skrzydłowy, który może również występować na przeciwległej flance, jest wyceniany przez portal transfermarkt na 1,2 miliona euro, ale do Legii mógłby trafić za darmo - jest aktualnie wolnym zawodnikiem po zakończeniu jego kontraktu z Granadą CF.

