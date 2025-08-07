Młodzież: mecze środowe

W środę rozegrane zostały dwa spotkania drużyny Akademii. Legia U15 pokonała 10-2 Lecha Poznań, dominując od pierwszych minut. Mecz z Lechem w kategorii U12 był znacznie bardziej zacięty, ale z kolei nie obfitował w bramki dla żadnej ze stron.



Sparing U15 (2011 i mł.): Legia U15 10-2(4-1) Lech Poznań U15

Gole:

1-0 6 min. Marcin Kośmiński (as. Fryderyk Paprocki)

2-0 8 min. Szymon Traczykowski b.a.

2-1 20 min.

3-1 28 min Fryderyk Paprocki (rzut karny po faulu na Marcinie Kośmińskim)

4-1 30 min. Fryderyk Paprocki (as. Marcin Kośmiński)

5-1 43 min. Kajetan Zaliwski (as. Marcin Kośmiński)

6-1 53 min. Kajetan Zaliwski (as. Fryderyk Paprocki)

6-2 65 min.

7-2 66 min. Kajetan Zaliwski (as. Antoni Kośmider)

8-2 68 min. Szymon Wlazło (as. Marcin Kośmiński)

9-2 70 min. Marcin Kośmiński (as. Szymon Wlazło)

10-2 75 min. Stanislav Maisiuk (b.a, po własnym przechwycie)



Legia: Jan Nowicki (41' Gabriel Magdziak) - Aleks Szybalski, Tytus Mendakiewicz (52' Stanisław Głębowski), Cyprian Lipiński, Aleksander Dąbrowski - Jan Kaczorowski (55' Szymon Wlazło), Filip Reszka, Wojciech Kuś (41' Kajetan Zaliwski) - Marcin Kośmiński, Fryderyk Paprocki (55' Stanislav Maisiuk), Szymon Traczykowski (46' Antoni Kośmider)

Trener: Jakub Zapaśnik, II trenerzy: Kacper Malicki, trener analityk: Tomasz Ligudziński



Sparing U12 (2014 i mł.): Legia U12 - Lech Poznań U12



Legia: Antoni Okrzejski, Feliks Chaciński, Julian Kusak, Bronisław Partyka, Jan Golański, Jan Kordek, Aleks Nowak, Stefan Wang, Konstiantyn Yushkavets, Wiktor Ugniewski, gracze testowani

Trener: Szymon Lesiakowski, Bartłomiej Frączek

