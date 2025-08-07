Młodzież: mecze środowe
W środę rozegrane zostały dwa spotkania drużyny Akademii. Legia U15 pokonała 10-2 Lecha Poznań, dominując od pierwszych minut. Mecz z Lechem w kategorii U12 był znacznie bardziej zacięty, ale z kolei nie obfitował w bramki dla żadnej ze stron.
Sparing U15 (2011 i mł.): Legia U15 10-2(4-1) Lech Poznań U15
Gole:
1-0 6 min. Marcin Kośmiński (as. Fryderyk Paprocki)
2-0 8 min. Szymon Traczykowski b.a.
2-1 20 min.
3-1 28 min Fryderyk Paprocki (rzut karny po faulu na Marcinie Kośmińskim)
4-1 30 min. Fryderyk Paprocki (as. Marcin Kośmiński)
5-1 43 min. Kajetan Zaliwski (as. Marcin Kośmiński)
6-1 53 min. Kajetan Zaliwski (as. Fryderyk Paprocki)
6-2 65 min.
7-2 66 min. Kajetan Zaliwski (as. Antoni Kośmider)
8-2 68 min. Szymon Wlazło (as. Marcin Kośmiński)
9-2 70 min. Marcin Kośmiński (as. Szymon Wlazło)
10-2 75 min. Stanislav Maisiuk (b.a, po własnym przechwycie)
Legia: Jan Nowicki (41' Gabriel Magdziak) - Aleks Szybalski, Tytus Mendakiewicz (52' Stanisław Głębowski), Cyprian Lipiński, Aleksander Dąbrowski - Jan Kaczorowski (55' Szymon Wlazło), Filip Reszka, Wojciech Kuś (41' Kajetan Zaliwski) - Marcin Kośmiński, Fryderyk Paprocki (55' Stanislav Maisiuk), Szymon Traczykowski (46' Antoni Kośmider)
Trener: Jakub Zapaśnik, II trenerzy: Kacper Malicki, trener analityk: Tomasz Ligudziński
Sparing U12 (2014 i mł.): Legia U12 - Lech Poznań U12
Legia: Antoni Okrzejski, Feliks Chaciński, Julian Kusak, Bronisław Partyka, Jan Golański, Jan Kordek, Aleks Nowak, Stefan Wang, Konstiantyn Yushkavets, Wiktor Ugniewski, gracze testowani
Trener: Szymon Lesiakowski, Bartłomiej Frączek