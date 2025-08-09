Alomerović: Legia tego tak nie zostawi

Sobota, 9 sierpnia 2025 r. 09:09 źródło: TVP Sport

- Szczególnie w drugiej połowie zagraliśmy zajebiście. Nie mamy na co narzekać. Jesteśmy bardzo zadowoleni z wyniku, bo to był nasz cel, żeby wypracować przewagę przed rewanżem w Warszawie. Tam będzie gorąca atmosfera. Może nie tak ciepło jak w Larnace, ale my trenujemy na co dzień w tym upale, jesteśmy do tego przyzwyczajeni. Jak tu przyjechałem, na początku cierpiałem, ale teraz jestem przyzwyczajony do pogody - powiedział po pierwszym meczu 3. rundy el. Ligi Europy bramkarz AEK Larnaka, Zlatan Alomerović.









- W pierwszej połowie mieliśmy trochę szczęścia, bo Legia miała sytuacje. Moim zadaniem jest jednak je bronić i cieszę się, że udało się pomóc drużynie. Mamy dobrą zaliczkę. Larnaka to miejsce wakacyjne, ale u nas nie ma szaleństwa. Odpoczywamy, skupiamy się na rewanżu, bo myślę, że Legia tego tak nie zostawi.

