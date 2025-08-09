Zlatan Alomerović - fot. Mishka / Legionisci.com
Alomerović: Legia tego tak nie zostawi

źródło: TVP Sport

- Szczególnie w drugiej połowie zagraliśmy zajebiście. Nie mamy na co narzekać. Jesteśmy bardzo zadowoleni z wyniku, bo to był nasz cel, żeby wypracować przewagę przed rewanżem w Warszawie. Tam będzie gorąca atmosfera. Może nie tak ciepło jak w Larnace, ale my trenujemy na co dzień w tym upale, jesteśmy do tego przyzwyczajeni. Jak tu przyjechałem, na początku cierpiałem, ale teraz jestem przyzwyczajony do pogody - powiedział po pierwszym meczu 3. rundy el. Ligi Europy bramkarz AEK Larnaka, Zlatan Alomerović.



- W pierwszej połowie mieliśmy trochę szczęścia, bo Legia miała sytuacje. Moim zadaniem jest jednak je bronić i cieszę się, że udało się pomóc drużynie. Mamy dobrą zaliczkę. Larnaka to miejsce wakacyjne, ale u nas nie ma szaleństwa. Odpoczywamy, skupiamy się na rewanżu, bo myślę, że Legia tego tak nie zostawi.


Komentarze (3)

MP Dokles - 46 minut temu, *.ghnet.pl

Naprawdę powiedział po polsku "zajebiście"?

Redakcja Legionisci.com - 36 minut temu, *.Legionisci.com

@MP Dokles: Naprawdę :) Udzielił wypowiedzi w języku polskim i tak powiedział.

Legiak83 - 17 minut temu, *.78.205

@Redakcja Legionisci.com: mam szacunek do takich zawodników. Był w Polsce, nauczył sie naszego języka, czego nie mozna powiedzieć o chociażby kapitanie Lecha Ishaku, czy chociażby naszym byłym trenerze Koscie, ktory był w Polsce chyba z 8lat i ani be, ani me 🙂

