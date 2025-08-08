Spór Legia - Schenk: Trybunał Arbitrażowy FIBA wydał decyzję

Piątek, 8 sierpnia 2025 r. 13:37 Fumen, źródło: Legionisci.com

Jak poinformował Karol Wasiek w mediach społecznościowych, dobiegła końca sprawa pomiędzy Legią Warszawa a Jakubem Schenkiem. Przypomnijmy, że dotyczyła sytuacji z czerwca 2023r., kiedy to klub ogłosił, że Jakub Schenk został jego zawodnikiem. Jednak niespełna miesiąc później okazało się, że u koszykarza zdiagnozowano zespół Guillaina-Barrego. W efekcie umowa weszła w życie. To spotkało się ze sprzeciwem samego zainteresowanego, który skierował sprawę do stosownych instytucji.

Tematem zajmował się m.in. Koszykarski Trybunał Arbitrażowy FIBA (BAT). Instytucja stwierdziła, że stołeczny klub postąpił zgodnie z prawem uznając, że gracz nie przeszedł testów medycznych. Wyrok trybunału nie zamyka sprawy, gdyż nadal toczy się postępowanie sądowe związane z wyrokiem Sportowego Trybunału Arbitrażowego działającego przy PZKosz, który również ma być na niekorzyść zawodnika.

