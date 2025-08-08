Jordan Majchrzak - fot. Woytek / Legionisci.com
REKLAMA
REKLAMA
więcej filmów

Oficjalnie

Majchrzak zawodnikiem VfB Stuttgart

Mikołaj Ciura, źródło: Legionisci.com

20-letni napastnik, Jordan Macjhrzak, odchodzi z Legii Warszawa. Atakujący na zasadzie transferu definitywnego przenosi się do grającego w niemieckiej Bundeslidze VfB Stuttgart.



Wychowanek Warty Zawiercie do warszawskiego klubu trafił w sezonie 2019/20 z Rozwoju Katowice. Początkowo występował w drużynie młodzieżowej i III-ligowych rezerwach stołecznej drużyny, ale z czasem rozpoczął treningi w pierwszym zespole. W sezonie 2022/23 napastnik został wypożyczony do włoskiej AS Romy, gdzie występował w drużynie młodzieżowej, z którą sięgnął po młodzieżowy Puchar Włoch. Wobec licznych kontuzji w drużynie otrzymał szansę na debiut w Serie A od legendarnego trenera, Jose Mourinho. Mimo klauzuli włoski klub nie zdecydował się jednak na wykup atakującego. W następnych rozgrywkach występował w ramach wypożyczenia w Puszczy Niepołomice. Rundę jesienną poprzedniego sezonu spędził w Legii, w której zagrał 4-krotnie - tylko raz w pierwszym składzie - więc na wiosnę został ponownie wypożyczony do I-ligowej Arki Gdynia. Do obecnych rozgrywek Majchrzak przygotowywał się z zespołem rezerw, w 1. kolejce zanotował nawet hat-tricka przeciwko Lechii Tomaszów Mazowiecki. Łącznie w warszawskim klubie rozegrał 34 mecze (12 bramek i 1 asysta) w drużynie U-19, 24 spotkania (10 bramek i 5 asyst) w Legii II Warszawa oraz 4 mecze w pierwszej drużynie.


tagi:
+dodaj komentarz
REKLAMA
REKLAMA

Komentarze (0)

+dodaj komentarz
🙂 😊 😃 😁 😂 🤣 😇 😉 😜 😎 😍 🤩 😤 🤨 😐 🤔 🧐 🥳 😟 ☹️ 😢 😭 😡 🤬 🤯 👍 👎 💪 👏 🤝 🖐 🙏 🎉 👀 🤡 💩 ☠️ ❤️ 🤍 💚 🖤 🔥 💥 🚀 🔴 ⚪️ 🟢 ⚫️ ⭐️ ⚽️ 🏀 🏉 🏐 🥇 🥈 🥉 🏅 🏆 🍺 🍻 🕯

REKLAMA
Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.
Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.
© 1999-2025 Legionisci.com - niezależny serwis informacyjny o Legii Warszawa. Herb Legii, nazwa "Legia" oraz pozostałe znaki firmowe i towarowe użyte zostały wyłącznie w celach informacyjnych.