Majchrzak zawodnikiem VfB Stuttgart

Piątek, 8 sierpnia 2025 r. 15:20 Mikołaj Ciura, źródło: Legionisci.com

20-letni napastnik, Jordan Macjhrzak, odchodzi z Legii Warszawa. Atakujący na zasadzie transferu definitywnego przenosi się do grającego w niemieckiej Bundeslidze VfB Stuttgart.









Wychowanek Warty Zawiercie do warszawskiego klubu trafił w sezonie 2019/20 z Rozwoju Katowice. Początkowo występował w drużynie młodzieżowej i III-ligowych rezerwach stołecznej drużyny, ale z czasem rozpoczął treningi w pierwszym zespole. W sezonie 2022/23 napastnik został wypożyczony do włoskiej AS Romy, gdzie występował w drużynie młodzieżowej, z którą sięgnął po młodzieżowy Puchar Włoch. Wobec licznych kontuzji w drużynie otrzymał szansę na debiut w Serie A od legendarnego trenera, Jose Mourinho. Mimo klauzuli włoski klub nie zdecydował się jednak na wykup atakującego. W następnych rozgrywkach występował w ramach wypożyczenia w Puszczy Niepołomice. Rundę jesienną poprzedniego sezonu spędził w Legii, w której zagrał 4-krotnie - tylko raz w pierwszym składzie - więc na wiosnę został ponownie wypożyczony do I-ligowej Arki Gdynia. Do obecnych rozgrywek Majchrzak przygotowywał się z zespołem rezerw, w 1. kolejce zanotował nawet hat-tricka przeciwko Lechii Tomaszów Mazowiecki. Łącznie w warszawskim klubie rozegrał 34 mecze (12 bramek i 1 asysta) w drużynie U-19, 24 spotkania (10 bramek i 5 asyst) w Legii II Warszawa oraz 4 mecze w pierwszej drużynie.

