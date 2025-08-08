fot. pzb.com.pl
Boks

Terminarz rundy rewanżowej Polskiej Ligi Boksu

Bodziach, źródło: Legionisci.com

Pięściarze Legii Warszawa wygrali wszystkich 7 meczów I rundy reaktywowanej po kilkunastu latach Polskiej Ligi Boksu i są na najlepszej drodze do wywalczenia kolejnego w historii legijnej sekcji tytułu Drużynowego Mistrza Polski. Rundę rewanżową legioniści rozpoczną w weekend 12-14 września, od wyjazdowego meczu z Pomorzaninem Toruń.

Tydzień później, 19 września legioniści walczyć będą przed własną publicznością z Golden Team Nowy Sącz. Wszystkie domowe mecze rundy rewanżowej mają się odbywać w hali OSiR Bemowo przy ul. Obrońców Tobruku 40. Sezon 2025 zakończymy 20 grudnia, wyjazdowym meczem w Wałbrzychu.

Terminarz meczów Legii w rundzie rewanżowej Polskiej Ligi Boksu:
12-14.09 Pomorzanin Boxing Team Toruń - KB Legia Warszawa
19.09 g. 18:00 KB Legia Warszawa - Golden Team Nowy Sącz
12.10 g. 18:00 KB Legia Warszawa - RKB Wisłok 1995 Rzeszów
25-26.10 CKB Potężnie Ciechocinek - KB Legia Warszawa
09.11 g. 20:10 KB Legia Warszawa - Concordia Knurów [TVP Sport]
22.11 g. 17:00 KKB Rushh Kielce - KB Legia Warszawa
20.12 g. 17:00 Imperium Boxing Wałbrzych - KB Legia Warszawa


