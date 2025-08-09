Z obozu rywala

Osłabiony GKS przed meczem z Legią. W poszukiwaniu formy

Sobota, 9 sierpnia 2025 r. 12:00 Mikołaj Ciura, źródło: Legionisci.com

Przed arcytrudnym rewanżem z AEK Larnaka Legię Warszawa czeka rywalizacja ligowa z GKS-em Katowice. Katowiczanie w zeszłym sezonie po wielu latach posmakowali Ekstraklasy i zapragnęli więcej, lecz początek nowego sezonu wskazuje na to, że nie będzie już tak słodko i przyjemnie. Zapraszamy na raport z obozu najbliższego rywala stołecznej drużyny.



