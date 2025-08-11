Konferencja

Górak: Byliśmy naprawdę blisko

Poniedziałek, 11 sierpnia 2025 r. 07:47 Mishka, źródło: Legionisci.com

Rafał Górak (trener GKS-u): Jeżeli przegrywa się w 5. i 7. minucie doliczonego czasu, to na pewno sportowej złości musi być w nas bardzo dużo. Nie zamierzam jednak przepraszać, że graliśmy dobrze. Nie będę też zaklinał rzeczywistości, pochylając głowę. Z tego spotkania wyciągniemy bardzo dużo dobrego, także jeśli chodzi o morale zespołu i o to, w jaki sposób moi zawodnicy grali, postawili się Legii i realizowali zadania.









W tym meczu mogło się wydarzyć dużo więcej dobrego dla nas niż się wydarzyło. Nie zawsze tylko wynik trzeba brać do autobusu i taką niechęć, poddanie się. Taka jest piłka - niekiedy bardzo boli, a niekiedy daje wiele szczęścia. Szkoda porażki, bo wydaje się, że byliśmy naprawdę blisko. Byliśmy solidni, zdyscyplinowani, mieliśmy swoje momenty i sytuacje. Zabrakło precyzji. Tu za piękną grę punktów się nie dopisuje. Rok temu widzieliśmy, jak ciężko było nam przejść nawet za połowę boiska. Zrobiliśmy duży progres.

