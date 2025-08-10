Legia 3-1 GKS
Zabójcza końcówka!
Po fantastycznej końcówce Legia wygrała na własnym stadionie z GKS-em Katowice, chociaż do 93 minuty utrzymywał się remis 1-1. W doliczonym czasie gry do siatki gospodarzy trafili jednak Artur Jędrzejczyk i Ryoya Morishita, którzy wprawili cały stadion w euforię radości. Wcześniej gola dla "Wojskowych" strzelił Paweł Wszołek, a dla gospodarzy Bartosz Nowak.
Jako pierwsi do groźnej sytuacji doszli gracze GKS-u. Po błędzie w defensywie Migouela Alfareli sam przed Kacprem Tobiaszem znalazł się Mateusz Kowalczyk, ale na całe szczęście pomocnik miał mało czasu i miejsca na przygotowanie sobie piłki i przegrał starcie z bramkarzem. Goście starali się jednak grać ofensywnie i nie przestraszyli się wizyty na Łazienkowskiej. W 12. minucie odpowiedzieli legioniści, gdy z powietrza uderzenia spróbował Clauda Goncalves. Dawid Kudła był jednak dobrze ustawiony i spokojnie interweniował. Ataki graczy Edwarda Iordanescu nie były specjalnie niebezpieczne. Wkrótce niecelnie główkował Jean-Pierre Nsame, a z kolei wprost w golkipera trafił Wahan Biczachczjan. W 23. minucie mogło być 1-0 dla GKS-u. Najpierw Tobiasz zdołał sparować za linię końcową mocną próbę Adriana Błąda, a towarzyszyło mu wówczas sporo szczęścia. Gdyby piłka odbiła się od jego rąk nieco inaczej, to najprawdopodobniej zatrzepotałaby w siatce. Za moment bramkarz spisał się jeszcze lepiej, kiedy z najbliższej odległości wybronił główkę Kacpra Łukasika. Trzeba przyznać, że jak dotąd były to zdecydowanie najgroźniejsze sytuacje pod polem karnym gospodarzy.
Potem stopniowo do głosu dochodzili legioniści, jednak nadal nie można było mówić o jakiejkolwiek ich przewadze. Wreszcie w 41. minucie było groźnie po akcji Biczachczjana. Ormian strzelał po odważnym wbiegnięciu w pole karne. Uczynił to jednak zdecydowanie zbyt słabo, aby marzyć o wyprowadzeniu Legii na prowadzenie. Na całe szczęście jeszcze przed przerwą "Wojskowym" udało się strzelić gola na 1-0. Po podaniu z rzutu rożnego najlepiej odnalazł się Paweł Wszołek i z bliska wpakował piłkę do bramki. Powtórki pokazały, że pomocnik uczynił to dosyć niecodziennie, bo... kolanem. Niebawem sędzia dał sygnał do zakończenia pierwszej odsłony. W jej trakcie GKS sprawiał nieco lepsze wrażenie, lecz to "Wojskowi" zeszli do szatni przy swoim skromnym prowadzeniu.
fot. Mishka / Legionisci.com
Zaraz po przerwie dobrą szansę miał Bartosz Nowak. Strzelec dwóch goli dla GKS-u w tym sezonie mocno uderzył z rzutu wolnego, ale nie po raz pierwszy tego wieczoru czujnie zachował się na linii Tobiasz. Potem przez kolejne 15 minut Legia kontrolowała boiskowe wydarzenia, spokojnie oddalając grę od swojego pola karnego. Brakowało jednak okazji na podwyższenie wyniku. Odcinany od podań był m.in. Nsame, na którego defensorzy byli wyjątkowo wyczuleni. Po nieco ponad godzinie gry ładna indywidualna akcja Goncalvesa. Portugalczyk wpadł w szesnastkę GKS-u, jednak jego strzał trafił tylko w boczną siatkę. Co więcej, w tej sytuacji pomocnik nabawił się jeszcze urazu i potrzebował interwencji sztabu medycznego.
Kwadrans przed końcem kolejne jeden ze zrywów Legii. Skrzydłem ruszył Radovan Pankov, Serb dośrodkował do Bartosza Kapustki, który przymierzył źle i niedokładnie. Druga połowa w wykonaniu warszawskiego zespołu była zdecydowanie słabsza niż pierwsza. Nie oglądaliśmy praktycznie żadnych bramkowych okazji, co w konsekwencji zemściło się w 84. minucie. Wtedy to GKS wyszedł z bardzo ładną kontrę. Na prawej stronie gości pojedynek z Arkadiuszem Recą wygrał Marcin Wasielewski, płasko podał do środka szesnastki, gdzie tylko nogę dostawił Nowak. Pomocnik tym samym strzelił swojego trzeciego gola w tym sezonie, udowadniając, że znajduje się obecnie w bardzo dobrej formie. Legioniści zostali z kolei ukarani za bardzo mało wyrazistą postawę po zmianie stron.
Przez ostatnie minuty Legia atakowała, chcąc wywalczyć rzutem na taśmę komplet punktów. GKS dobrze się jednak bronił, a słabo dysponowana tego wieczoru ekipa gospodarzy wyraźnie nie mogła znaleźć sposobu na swoich rywali. W jednej ostatnich akcji spotkania stał się jednak cud, którego autorem był nie kto inny jak kapitan - Artur Jędrzejczyk! Obrońca wygrał pojedynek główkowy po wrzutce od Wszołka i pokonał Kudłę! Kiedy wydawało się, że moment sędzia skończy mecz, Legia pobiegła z jeszcze jedną kontrą. Wykończył ją Ryoya Morishita, który płaskim strzałem zaskoczył bramkarza GKS-u po raz trzeci. Fenomenalny finisz w wykonaniu "Wojskowych", którzy wywalczyli u siebie komplet punktów. Brawo!
4. kolejka
#LEGGKS
22488
Stadion Miejski Legii Warszawa im. Marszałka J. Piłsudskiego
10.08.2025
20:15
Asystent trenera: Alexandru Radu
Kierownik drużyny: Paweł Feliciak
Lekarz: Mateusz Dłutowski
Fizjoterapeuta: Bartosz Kot
Asystent trenera: Dariusz Mrózek
Kierownik drużyny: Jakub Kobyłka
Fizjoterapeuta: Karol Biedrzycki
Główny: Damian Kos
Asystent: Bartosz Heinig
Asystent: Dariusz Bohonos
Techniczny: Albert Różycki
VAR: Szymon Marciniak
AVAR: Karol Iwanowicz
Temperatura 21°C
Ciśnienie 1021 hPa
Wilgotność 64%
Komentarze (20)
wazne 3pkt ale gra wiele do zyczenia
Na farcie ale najważniejsze 3 pkt.
Druga dobra informacja że po odstrzelonym Gualu przyszła pora na tego typa bez ambicji ,bez umiejetności ,bez jaj czyli Chodynę.
wazne 3pkt ale gra wiele do zyczenia
Wygrana na farcie. Trzy punkty nasze. Mecz do zapomnienia.
@Darek: nic dodać, nic ująć.
Hahaha w zasadzie niema co komentować bo...niewiele było,,gry w piłkę nożną "Była zas typowa młócka w wykonaniu 2 przeciętnych polskich drużyn.Nie będę oceniał poszczególnych piłkarzy oraz całej drużyny jako całość bo zaraz zostanę osadzony przez najmądrzejszych na świecie że jestem taki siaki i owaki.
Ci co widzieli niech sami ocenia.
Jedyne za co można pochwalić tych legijnych łachów to za walkę do końca po utracie gola.
I to by było na tyle.Oczywiscie z taką grą absolutnie nie ma szans choćby na min.zwyciestwo nad AEK tym bardziej na awans.Nawet nie wiem czy wystarczy to na Szkotów...
Po takiej grze, nie patrząc na wynik, bo mogliśmy przegrać, niestety będziemy walczyć o środek tabeli. Przed nami będą, lech, raków, jagiellonia, widzew, pogoń i cracovia. O 7 pozycje zawalczymy z Radomiakiem, wisłą płock i górnikiem zabrze.
Fajny mecz do oglądania z pozytywnym zakończeniem. Dodatkowo plus za zmiany w odpowiednim momencie.
W sumie ze zmienników, dobry występ Recy.
👍
@MT 28: Reca zawalił przy straconym golu, uciekł mu skrzydłowy Gieksy który wystawił patelnię strzelcowi gola, trzeba przyznać że to bardzo ładna akcja była ale Reca który niewiele wcześniej wszedł na boisko wyraźnie przegrał pojedynek biegowy z gościem który grał od pierwszej minuty...
GKS spuchł w końcówce z powodu zabójczej temperatury , wilgotności i powietrza jakości :). Wierzmy że to samo będzie z Larnaką , tylko żeby szybciej i bardziej spuchli, bo stan opuchlizny GKS-u nie wystarczy do LE.
Raczej mierna ta dominacja... Zwycięstwo ok. Punkty ważne, gra ....🤔
Punkty cieszą szczególnie w takich okolicznościach ale z gry to niewiele wynikało taka kopanina . Na Cypryjczykow to nie wystarczy. Jedzą -prawdziwy legionista szacun.!!!
no i zaczynają sie minusy iordanescu, czemu nie postawił na morishite od poczatku meczu. Czemu wszolek gra na obronie skoro mamy stojanovicia? Czemu gra alfarela jakiś burch. ?
@grzesiek: Morishita do gola grał kupę. Gość jest jak jeździec bez głowy w tym sezonie, bramka tego nie zmienia.
Wszołek zwyczajnie daje radę co 3-4 dni. Stojanovic jeszcze niepewny. Nawet z Wszołkiem grał wyżej.
Arfarela (bardzo słaby występ) i Burch (niezły występ) to zmiennicy przecież. W tej formie zastanawiałbym się, czy Burch nie jest lepszy od Augustyniaka.
@grzesiek: swoje imię możesz pisać z małej litery,znasz swoją wartość najlepiej i wiesz co robisz,ale dlaczego piszesz nazwisko trenera i naszych zawodników z małej litery,to wyraz pogardy i wściekłości po zwycięskim meczu,i dlaczego ciągle piszesz czemu?to jakaś gwara miejscowa spod Białegostoku, czy skądś tam jeszcze, masz chociaż gimnazjum,bo ja wątpię w to!😎❤️🤍💚, naprawdę jestem tolerancyjny,ale bez przesady.
Podobno po strzale Vinagre w 60 minucie jest szansa, ze piłka wroci z kosmosu na mecz z Larnaką. Spodziewany powrót koło południa w najbliższy czwartek.
@Piotrek: 😂😂😂😂
Król Artur!
Hejterzy Artura: 3, 2, 1, dajecie teraz mądrości!
Takie kilka minut jak w końcówce, nawet trochę z przypadku, może się przytrafić w dowolnym momencie w Larnaką. W czwartek tylko awans!
