Ce(L)ownik: 72% stawia na wygraną z GieKSą
Przed meczem Legia Warszawa - GKS Katowice, który odbędzie się w niedzielę, 10 sierpnia o godz. 20:15 w Warszawie, oddaliście 619 typów na końcowy wynik w naszej zabawie "CeⓁownik". 72% osób uważa, że wygra Legia Warszawa. 11% z Was twierdzi, że mecz zakończy się remisem, a 17% typuje zwycięstwo GKS-u.
Najczęściej typowanym wynikiem jest 2-0 (20,9% głosów).
Kolejne w zestawieniu są:
3-0 - 15,0%
1-0 - 12,0%
2-1 - 8,6%
3-1 - 7,9%
Średnia liczba bramek, jaką strzeli Legia Warszawa to 1,8 a GKS Katowice 0,6.
Dziękujemy wszystkim za typowanie wyniku i zapraszamy do typowania każdego kolejnego meczu Legii - przed pierwszym gwizdkiem będziemy publikowali raport z Waszych typów!
