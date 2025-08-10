Ce(L)ownik: 72% stawia na wygraną z GieKSą

Niedziela, 10 sierpnia 2025 r. 16:45 Woytek, źródło: Legionisci.com

Przed meczem Legia Warszawa - GKS Katowice, który odbędzie się w niedzielę, 10 sierpnia o godz. 20:15 w Warszawie, oddaliście 619 typów na końcowy wynik w naszej zabawie "CeⓁownik". 72% osób uważa, że wygra Legia Warszawa. 11% z Was twierdzi, że mecz zakończy się remisem, a 17% typuje zwycięstwo GKS-u.







