3. runda el. Ligi Europy - rewanże
W czwartek rozegrane zostaną rewanżowe mecze 3. rundy el. Ligi Europy. Legia Warszawa przegrała pierwsze spotkanie z AEK-iem Larnaka aż 1-4 i jej szanse na awans znacznie zmalały. Rewanż zaplanowany jest na godz. 21. Dwie godziny wcześniej rozpocznie się spotkanie potencjalnych rywali stołecznego zespołu w kolejnej rundzie, w którym SK Brann Bergen podejmie BK Hacken. Tydzień wcześniej Norwegowie wygrali na wyjeździe 2-0.
3. runda eliminacyjna LE:
Czwartek, 14.08.
godz. 18:00 FC Midtjylland - (3-1) Fredrikstad FK
godz. 19:00 SK Brann Bergen - (2-0) BK Hacken
godz. 19:00 Wolfsberger AC - (0-0) PAOK Saloniki
godz. 20:00 Szachtar Donieck - (0-0) Panathinaikos AO
godz. 20:00 FC Utrecht - (3-1) Servette FC
godz. 20:30 SC Braga - (2-1) CFR Cluj
godz. 21:00 Legia Warszawa - (1-4) AEK Larnaka (TVP 2)
