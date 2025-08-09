Angielski: W Warszawie nie będziemy iść na hurra

Sobota, 9 sierpnia 2025 r. 09:11 źródło: TVP Sport

- Podeszliśmy do meczu z Legią z szacunkiem i respektem do rywala. Wiedzieliśmy, jakie mają mocne strony, mieliśmy dobrze przeanalizowane, w jaki sposób możemy zaatakować. Strzeliliśmy bramki z kontry, ale też z akcji. Mamy dobry rezultat przed rewanżem. Zagraliśmy bardzo dobrze, ale tu się nikomu nie gra łatwo. Przekonały się i tym inne drużyny - powiedział po pierwszym meczu 3. rundy el. Ligi Europy zawodnik AEK Larnaka, Karol Angielski.









- Wykorzystaliśmy swoje mocne strony. W Warszawie nie będziemy iść na hurra. Wiemy, że czeka nas tam bardzo ciężkie spotkanie. Pojedziemy z pokorą i cierpliwością. Będziemy chcieli wykorzystać kontry.

