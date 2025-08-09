Piłka nożna kobiet
I liga: Legionistki 2-1 Czarni II Sosnowiec
Bodziach, źródło: Legionisci.com
I-ligowy zespół Legionistek od domowej wygranej 2-1 z Czarnymi II Sosnowiec rozpoczął sezon 2025/26. Legionistki wyszły na prowadzenie już w 1. minucie spotkania za sprawą Kornelii Grosickiej. Wyrównała w doliczonym czasie I połowy Kozłowska. Gola na wagę trzech punktów, pierwszego w barwach Legii, zdobyła w debiucie Alicja Materek, która wykorzystała rzut karny.
Za tydzień Legionistki zagrają wyjazdowe spotkanie z LZS-em Stare Oborzyska.
I liga: Legionistki Warszawa 2-1 (1-1) Czarni II Sosnowiec
1-0 1 min. Kornelia Grosicka
1-1 45 min. Kozłowska
2-1 54 min. Alicja Materek - rzut karny