Motyw wyjazdowych koszulek UZL
UZL: Koszulki i vlepki do kupienia przed meczem

Bodziach, źródło: Legionisci.com

W niedzielę, przy okazji meczu z GKS-em Katowice, fani Legii będą mieli okazję zakupu kibicowskich gadżetów od UZL. Koszulki z wyjazdowym motywem z buldogiem "Legia on tour" (80 zł) będzie można kupić przerwie meczu pod gniazdem.



Tam też do nabycia będą nowe wzory vlepek UZL (10 zł za arkusz). Cały zysk ze sprzedaży tych gadżetów przeznaczony zostanie na zakup farb do malowania nowych legijnych grafów.


