Młodzież: mecze weekendowe

Sobota, 9 sierpnia 2025 r. 16:45 Redakcja, źródło: Legionisci.com

Legia U19 udanie rozpoczęła rozgrywki CLJ, pokonując 4-1 Jagiellonię. Również w CLJ U17 pojedynek z Jagiellonią, po bezbramkowej I połowie, został rozstrzygnięty na korzyść Legii, w stosunku 3-0. Legia U16 pokonałą JAgiellonią4-0 w meczu towarzyskim. Legia U15 przegrała 1-4 z Zagłębiem w Lubinie, a Legia U14 przegrała 0-3 z Górnikiem Łęczna.



CLJ U19 (2007/8 i mł.): Legia 4-1(2-0) Jagiellonia Białystok

Gole:

1-0 15 min. Daniel Foks (as. Jakub Gliwa)

2-0 25 min. Samuel Kováčik (as. Jakub Gliwa)

3-0 64 min. Fabian Mazur as. Jan Kniat)

4-0 90 min. Alex Cetnar as. Jan Kniat)

4-1 90+2 min. Szymon Skonieczny



Strzały (celne)[70-90']: Legia 9(6) - Jagiellonia 4 (2)



Legia: Jan Bienduga - Dawid Korzeniowski (80' Antoni Wasiak-Libiszowski), Franciszek Pollok, Mateusz Lauryn - Daniel Foks, Filip Przybyłko (85' Piotr Bartnicki [09]), Jan Kniat, Stanisław Kubiak (84' Dawid Foks) - Jakub Gliwa [09](70' Alex Cetnar), Szymon Piasta [09], Samuel Kovacik (46' Fabian Mazur [09])

Trener: Arkadiusz Adach, II trener: Marcel Gawor, Dominik Ciarkowski



CLJ U17 (rocznik 2009 i mł.): Jagiellonia Białystok 0-3 (0-0) Legia Warszawa

Gole:

0-1 Edouard von Brandt-Etchemendigaray

0-2 Vu Hoang Nguyen

0-3 Edouard von Brandt-Etchemendigaray



Legia: Denys Stoliarenko - Igor Owczarczyk, Marek Suchodół, Oskar Krakowiak, Szymon Siekaniec - Marcel Laszczyk, Hoang Nguyen, Franciszek Stępniewski, Wiktor Zugaj, Dawid Mastalski, Edo von Brandt-Etchemendigaray oraz: Jakub Juszczak, Jarosław Kuc [10], Jan Rodak, Oskar Putrzyński [10], Filip Kwiecień [10], Franciszek Golański [10](br)

Trener: Jakub Renosik, II trener: Kamil Kuprianowicz, II trener analityk: Paweł Przybył



Sparing U16 (2010 i mł.): 4-0 (2-0) Jagiellonia Białystok

Gole:

1-0 17 min. Aleks Rzepkowski (głową, as. Xavier Dąbkowski)

2-0 21 min. Adrian Pućka (głową, as. Igor Lechecki)

3-0 81 min. Antoni Błoński (as. Adrian Pućka)

4-0 87 min. Filip Reszka (as. Xavier Dąbkowski)



Strzały (celne): Legia 22 (12) - Jagiellonia 9 (4)



Legia: Stanisław Kwiatkowski (46' Błażej Ślazyk) - Olivier Pruszyński, Mikołaj Maćkowiak, Igor Lechecki - Aleks Rzepkowski (52' CZ, 60' Aleks Szybalski [11]), Dawid Rodak (60' Filip Reszka [11]), Xavier Dąbkowski, Artur Szmyt (60' Jan Szybicki) - Mateusz Pawłowski (46' Aleksander Badowski), Adrian Pućka Ż, Bartosz Przybyłko (60' Antoni Błoński)

Trener: Maciej Pietraszko, II trener: Maciej Gadowski, II trener analityk: Łukasz Turzyniecki



Sparing U15 (2011 i mł.): Zagłębie Lubin 4-1 Legia Warszawa

Gole:

1-0 33 min. Szymon Skoczylas

2-0 40 min. Marcin Bartoszewski

3-0 48 min. Oskar Stolarski

4-0 65 min. Michał Kowalski

4-1 73 min. Aleksander Dąbrowski



Legia: Jan Nowicki (41' Gabriel Magdziak) - Stanisław Głębowski (51' Szymon Wlazło), Tytus Mendakiewicz, Cyprian Lipiński, Aleksander Dąbrowski - Jan Kaczorowski, Antoni Kośmider (41' Jakub Kruk [12]), Kajetan Zaliwski (51' Stanislav Maisiuk) - Szymon Traczykowski [12](41' Wojciech Kuś), Fryderyk Paprocki (41' Nikodem Staroń [12]), Marcin Kośmiński

Trener: Jakub Zapaśnik, II trener: Kacper Malicki, II trener analityk: Tomasz Ligudziński



Sparing U14 (2012 i mł.): Legia Warszawa 0-3 (0-1) Górnik Łęczna

Gole:

0-1 27 min.

0-2 58 min.

0-3 75 min.



Legia: Julian Onyszko, Adam Dobrowolski - Krzysztof Opanowski, Ignacy Silski, Karol Grzyb, Oskar Marzec, Aleksander Kocot, Filip Jasiński, Klaudiusz Półtorak, Aleksander Rybka, Łukasz Stankiewicz, Mateusz Krzyczmonik, Oskar Matusiewicz, Karol Szczepek, Natan Turniak

Trener: Wojciech Marczyk,

II trenerzy: Adrian Wojtysiak, Maciej Kokosza

