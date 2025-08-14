Łukasz Kuźma - fot. Mishka / Legionisci.com
REKLAMA
REKLAMA
więcej filmów

Kuźma sędzią meczu z Wisłą

Mishka, źródło: Legionisci.com

Łukasz Kuźma z Białegostoku został wyznaczony do sędziowania meczu 5. kolejki Ekstraklasy pomiędzy Wisłą Płock i Legią Warszawa. Na liniach pomagać mu będą Jakub Winkler i Piotr Podbielski, sędzią technicznym będzie Marcin Szczerbowicz, a w wozie VAR zasiądą Tomasz Musiał i Marcin Borkowski.



Obsada sędziowska 5. kolejki:
Zagłębie Lubin - Lechia Gdańsk: Bartosz Frankowski (Toruń)
Cracovia - Widzew Łódź: Marcin Kochanek (Opole)
Motor Lublin - Piast Gliwice: Karol Arys (Szczecin)
GKS Katowice - Arka Gdynia: Damian Sylwestrzak (Wrocław)
Lech Poznań - Korona Kielce: Piotr Lasyk (Bytom)
Pogoń Szczecin - Górnik Zabrze: Jarosław Przybył (Kluczbork)
Radomiak Radom - Jagiellonia Białystok: Wojciech Myć (Lublin)
Bruk-Bet Termalica Nieciecza - Raków Częstochowa: Szymon Marciniak (Płock)
Wisła Płock - Legia Warszawa: Łukasz Kuźma (Białystok)


tagi:
+dodaj komentarz
REKLAMA
REKLAMA

Komentarze (0)

+dodaj komentarz
🙂 😊 😃 😁 😂 🤣 😇 😉 😜 😎 😍 🤩 😤 🤨 😐 🤔 🧐 🥳 😟 ☹️ 😢 😭 😡 🤬 🤯 👍 👎 💪 👏 🤝 🖐 🙏 🎉 👀 🤡 💩 ☠️ ❤️ 🤍 💚 🖤 🔥 💥 🚀 🔴 ⚪️ 🟢 ⚫️ ⭐️ ⚽️ 🏀 🏉 🏐 🥇 🥈 🥉 🏅 🏆 🍺 🍻 🕯

REKLAMA
Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.
Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.
© 1999-2025 Legionisci.com - niezależny serwis informacyjny o Legii Warszawa. Herb Legii, nazwa "Legia" oraz pozostałe znaki firmowe i towarowe użyte zostały wyłącznie w celach informacyjnych.