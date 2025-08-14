Kuźma sędzią meczu z Wisłą
Łukasz Kuźma z Białegostoku został wyznaczony do sędziowania meczu 5. kolejki Ekstraklasy pomiędzy Wisłą Płock i Legią Warszawa. Na liniach pomagać mu będą Jakub Winkler i Piotr Podbielski, sędzią technicznym będzie Marcin Szczerbowicz, a w wozie VAR zasiądą Tomasz Musiał i Marcin Borkowski.
Obsada sędziowska 5. kolejki:
Zagłębie Lubin - Lechia Gdańsk: Bartosz Frankowski (Toruń)
Cracovia - Widzew Łódź: Marcin Kochanek (Opole)
Motor Lublin - Piast Gliwice: Karol Arys (Szczecin)
GKS Katowice - Arka Gdynia: Damian Sylwestrzak (Wrocław)
Lech Poznań - Korona Kielce: Piotr Lasyk (Bytom)
Pogoń Szczecin - Górnik Zabrze: Jarosław Przybył (Kluczbork)
Radomiak Radom - Jagiellonia Białystok: Wojciech Myć (Lublin)
Bruk-Bet Termalica Nieciecza - Raków Częstochowa: Szymon Marciniak (Płock)
Wisła Płock - Legia Warszawa: Łukasz Kuźma (Białystok)