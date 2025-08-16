5. kolejka Ekstraklasy. Grad goli w Lubinie

Trwa 5. kolejka Ekstraklasy. Wynikiem 6-2 zakończyło się piątkowe spotkanie pomiędzy Zagłębiem i Lechią. Kolejne zwycięstwo odniosła Cracovia, która pokonała na własnym stadionie Widzew 1-0. W sobotę czekają nas 3 spotkania, a w niedzielę 4. Najciekawiej zapowiada się mecz pomiędzy aktualnie liderującą Wisłą i drugą w tabeli Legią.

Ramzes - 22 godziny temu, *.datapacket.com Kiedy dystrybucja biletów do Płocka? odpowiedz

Cytryn - 22 godziny temu, *.110.95 @Ramzes: bilety już się dawno rozeszły. Działaj na dzielnicach to nie będziesz zaskoczony. odpowiedz

L - 21 godzin temu, *.play.pl @Ramzes: XDDDDDDDDDDDDD odpowiedz

e(L)zone - 23 godziny temu, *.interkam.pl Czekam na dobre widowisko dziś, Craxa-Widzew.👍 odpowiedz

