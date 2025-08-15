5. kolejka Ekstraklasy. Niedzielny mecz na szczycie
W weekend rozegrane zostaną mecze 5. kolejki Ekstraklasy. Na początek Zagłębie zmierzy się z Lechią, a Widzew pojedzie na Cracovię. W sobotę czekają nas 3 spotkania, a w niedzielę 4. Najciekawiej zapowiada się mecz pomiędzy aktualnie liderującą Wisłą i drugą w tabeli Legią.
5. kolejka:
Piątek, 15.08.
godz. 18:00 Zagłębie Lubin - Lechia Gdańsk (C+ Sport 3 / C+ Sport 5)
godz. 20:30 Cracovia - Widzew Łódź (C+ Sport 3 / C+ Sport)
Sobota, 16.08.
godz. 14:45 Motor Lublin - Piast Gliwice (C+ Sport 3)
godz. 17:30 GKS Katowice - Arka Gdynia (C+ Sport 3)
godz. 20:15 Lech Poznań - Korona Kielce (C+ Sport 3)
Niedziela, 17.08.
godz. 17:30 Radomiak Radom - Jagiellonia Białystok (C+ Sport 3 / C+)
godz. 17:30 Pogoń Szczecin - Górnik Zabrze (C+ Sport 3 / TVP Sport)
godz. 20:15 Wisła Płock - Legia Warszawa (C+ Sport 3)
godz. 20:15 Bruk-Bet Termalica Nieciecza - Raków Częstochowa (C+ Sport 3)
