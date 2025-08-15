fot. Ekstraklasa
REKLAMA
REKLAMA
więcej filmów

5. kolejka Ekstraklasy. Niedzielny mecz na szczycie

Mishka, źródło: Legionisci.com

W weekend rozegrane zostaną mecze 5. kolejki Ekstraklasy. Na początek Zagłębie zmierzy się z Lechią, a Widzew pojedzie na Cracovię. W sobotę czekają nas 3 spotkania, a w niedzielę 4. Najciekawiej zapowiada się mecz pomiędzy aktualnie liderującą Wisłą i drugą w tabeli Legią.



5. kolejka:

Piątek, 15.08.
godz. 18:00 Zagłębie Lubin - Lechia Gdańsk (C+ Sport 3 / C+ Sport 5)
godz. 20:30 Cracovia - Widzew Łódź (C+ Sport 3 / C+ Sport)

Sobota, 16.08.
godz. 14:45 Motor Lublin - Piast Gliwice (C+ Sport 3)
godz. 17:30 GKS Katowice - Arka Gdynia (C+ Sport 3)
godz. 20:15 Lech Poznań - Korona Kielce (C+ Sport 3)

Niedziela, 17.08.
godz. 17:30 Radomiak Radom - Jagiellonia Białystok (C+ Sport 3 / C+)
godz. 17:30 Pogoń Szczecin - Górnik Zabrze (C+ Sport 3 / TVP Sport)
godz. 20:15 Wisła Płock - Legia Warszawa (C+ Sport 3)
godz. 20:15 Bruk-Bet Termalica Nieciecza - Raków Częstochowa (C+ Sport 3)

Aktualna tabela Ekstraklasy
Terminarz i wyniki Ekstraklasy
Klasyfikacja strzelców


tagi:
+dodaj komentarz
REKLAMA
REKLAMA

Komentarze (1)

+dodaj komentarz
🙂 😊 😃 😁 😂 🤣 😇 😉 😜 😎 😍 🤩 😤 🤨 😐 🤔 🧐 🥳 😟 ☹️ 😢 😭 😡 🤬 🤯 👍 👎 💪 👏 🤝 🖐 🙏 🎉 👀 🤡 💩 ☠️ ❤️ 🤍 💚 🖤 🔥 💥 🚀 🔴 ⚪️ 🟢 ⚫️ ⭐️ ⚽️ 🏀 🏉 🏐 🥇 🥈 🥉 🏅 🏆 🍺 🍻 🕯

e(L)zone - 9 minut temu, *.interkam.pl

Czekam na dobre widowisko dziś, Craxa-Widzew.👍

odpowiedz
REKLAMA
Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.
Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.
© 1999-2025 Legionisci.com - niezależny serwis informacyjny o Legii Warszawa. Herb Legii, nazwa "Legia" oraz pozostałe znaki firmowe i towarowe użyte zostały wyłącznie w celach informacyjnych.