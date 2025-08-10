Legia faworytem z katowiczanami. Nsame znowu strzeli?
Niedzielny mecz Legia - GKS bedzie 77. starciem obu drużyn w historii. Do tej pory to legioniści częściej schodzili z boiska z tarczą. Według bukmacherów Fortuny tak samo powinno być dziś! Kurs na wygraną podopiecznych Edwarda Iordanescu to zaledwie 1,41... ale w szeregach kibiców trudno o spokój, wiedząc, że trener może ponownie przeprowadzić duże rotacje w składzie.
Od powrotu do Ekstraklasy katowiczanie nie wygrali z Legią. Dotychczasowe wyniki to:
13.11.2004 - GKS 0-3 Legia
09.06.2005 - Legia 2-0 GKS
27.10.2024 - Legia 4-1 GKS
26.04.2025 - GKS 1-3 Legia
Jean-Pierre Nsame pokonywał bramkarzy rywali w czterech ostatnich meczach z rzędu, w których wystąpił. Czy dziś zagra i strzeli? W Fortunie kurs na takie zdarzenie to 2,5. A może odblokuje się Kacper Chodyna, podobnie jak w wiosną w Katowicach uczynił to Ilja Szkurin? Kurs na to 3,85!
Mecz 4. kolejki Ekstraklasy Legia Warszawa - GKS Katowice odbędzie się w niedzielę, 10 sierpnia o godz. 20:15.
