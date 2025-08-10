fot. Woytek / Legionisci.com
REKLAMA
REKLAMA
więcej filmów

Legia faworytem z katowiczanami. Nsame znowu strzeli?

Woytek, źródło: artykuł sponsorowany

Niedzielny mecz Legia - GKS bedzie 77. starciem obu drużyn w historii. Do tej pory to legioniści częściej schodzili z boiska z tarczą. Według bukmacherów Fortuny tak samo powinno być dziś! Kurs na wygraną podopiecznych Edwarda Iordanescu to zaledwie 1,41... ale w szeregach kibiców trudno o spokój, wiedząc, że trener może ponownie przeprowadzić duże rotacje w składzie.



FORTUNA: ODBIERZ 310 ZŁ WE FREEBETACH

Od powrotu do Ekstraklasy katowiczanie nie wygrali z Legią. Dotychczasowe wyniki to:
13.11.2004 - GKS 0-3 Legia
09.06.2005 - Legia 2-0 GKS
27.10.2024 - Legia 4-1 GKS
26.04.2025 - GKS 1-3 Legia

Jean-Pierre Nsame pokonywał bramkarzy rywali w czterech ostatnich meczach z rzędu, w których wystąpił. Czy dziś zagra i strzeli? W Fortunie kurs na takie zdarzenie to 2,5. A może odblokuje się Kacper Chodyna, podobnie jak w wiosną w Katowicach uczynił to Ilja Szkurin? Kurs na to 3,85!

FORTUNA: BONUSY NA START DO 310 ZŁ!

Mecz 4. kolejki Ekstraklasy Legia Warszawa - GKS Katowice odbędzie się w niedzielę, 10 sierpnia o godz. 20:15.

fot. Fortuna

Fortuna online zakłady bukmacherskie sp. z o.o. to legalny bukmacher posiadający zezwolenia na urządzanie zakładów wzajemnych w Polsce. Udział w nielegalnych grach hazardowych jest karany. Hazard związany jest z ryzykiem.


tagi:
+dodaj komentarz
REKLAMA
REKLAMA

Komentarze (0)

+dodaj komentarz
🙂 😊 😃 😁 😂 🤣 😇 😉 😜 😎 😍 🤩 😤 🤨 😐 🤔 🧐 🥳 😟 ☹️ 😢 😭 😡 🤬 🤯 👍 👎 💪 👏 🤝 🖐 🙏 🎉 👀 🤡 💩 ☠️ ❤️ 🤍 💚 🖤 🔥 💥 🚀 🔴 ⚪️ 🟢 ⚫️ ⭐️ ⚽️ 🏀 🏉 🏐 🥇 🥈 🥉 🏅 🏆 🍺 🍻 🕯

REKLAMA
Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.
Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.
© 1999-2025 Legionisci.com - niezależny serwis informacyjny o Legii Warszawa. Herb Legii, nazwa "Legia" oraz pozostałe znaki firmowe i towarowe użyte zostały wyłącznie w celach informacyjnych.