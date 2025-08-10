Legia odrzuciła ofertę AS Roma!

Niedziela, 10 sierpnia 2025 r. 20:02 Woytek, źródło: Canal+ Sport

– W przestrzeni medialnej już przed meczem na Cyprze pojawiały się informacje, że ten transfer Jana Ziółkowskiego jest praktycznie dopięty. Chciałbym to sprostować. Dopiero wczoraj otrzymaliśmy ofertę z AS Roma, którą dziś odrzuciliśmy - poinformował Michał Żewłakow na antenie Canal+ Sport.









- To wcale nie jest sprawa bliska finału – ona dopiero tak naprawdę się rozpoczęła. Zobaczymy, jak zareaguje klub z Rzymu, i będziemy odpowiednio reagować - dodał dyrektor sportowy Legii Warszawa.

