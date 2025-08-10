Michał Żewłakow - fot. Woytek / Legionisci.com
Legia odrzuciła ofertę AS Roma!

Woytek, źródło: Canal+ Sport

– W przestrzeni medialnej już przed meczem na Cyprze pojawiały się informacje, że ten transfer Jana Ziółkowskiego jest praktycznie dopięty. Chciałbym to sprostować. Dopiero wczoraj otrzymaliśmy ofertę z AS Roma, którą dziś odrzuciliśmy - poinformował Michał Żewłakow na antenie Canal+ Sport.



- To wcale nie jest sprawa bliska finału – ona dopiero tak naprawdę się rozpoczęła. Zobaczymy, jak zareaguje klub z Rzymu, i będziemy odpowiednio reagować - dodał dyrektor sportowy Legii Warszawa.


Komentarze (11)

On - 37 minut temu, *.play-internet.pl

💪

odpowiedz
Wojtas - 49 minut temu, *.inetia.pl

Co za mało w kieszeń ???

odpowiedz
Wampirek - 51 minut temu, *.100.174

Jak im brakuje kasy, to niech wezmą kredyt w Banku, bo Ziółkowski za rok będzie warty przynajmniej 10 mln. 😎

odpowiedz
Hahaha - 1 godzinę temu, *.245.15

Gdzie ten pajac co wzywał Żewłaka do tłumaczeń? Michał wytłumaczył, a pajac pozostał pajacem. xD

odpowiedz
grzesiek - 1 godzinę temu, *.centertel.pl

żewłak wywalaj na polonie tam twoje miejsce wez ze soba malarza. Kto Ci da wiecej za takie drewno. A guala najlepszego napastnika po nsame sprzedajesz za 250 tys.


zewlak out #

odpowiedz
Kaktus - 51 minut temu, *.orange.pl

@grzesiek:
Byłeś ty kiedy na meczu Legii???
Najlepszy napastnik... 🤣🤣🤣🤣

odpowiedz
Bie(L)any - 44 minuty temu, *.play.pl

@grzesiek:
Nie siej fermentu, idź z Gualem będziesz mu spodenki zawijał...

odpowiedz
(L) eonardo - 31 minut temu, *.inetia.pl

@grzesiek Skąd się takie sfrustrowane życiem typy biorą? Myślę że z pyrlandii albo jakiejś odległej wsi.

odpowiedz
NaSpokojnie - 28 minut temu, *.t-mobile.pl

@grzesiek: Szanuję Guala ale nie przekonał mnie do siebie. To taka 10 ale nie typowy napadzior. Cieszę się że odszedł. Tuż przed odejściem dużo bardziej mi się spodobał Kramer, on umiał zdobyć bramkę z niczego ale niestety bardzo podatny na kontuzje.

odpowiedz
WPR-ek - 17 minut temu, *.play.pl

@grzesiek: Nie bierz już tych prochów, szkodzą ci.

odpowiedz
Krzeszczu - 1 godzinę temu, *.bredband2.com

O prosze!
Wlasnie Michal Zewlakow w wywiadzie powiedzial ze jedyna powazna oferta z as roma wplynela wczoraj, i dzisiaj zostala odrzucona.
Wiec nic nie jest jeszcze ewidentnie zaklepane w przypadku Ziolka.
Dzieje sie 😁😎

odpowiedz
© 1999-2025 Legionisci.com