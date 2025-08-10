Uraz Claude'a Goncalvesa

Portugalczyk po indywidualnej akcji niefortunnie podkręcił sobie kostkę w prawej nodze i nie był w stanie kontynuować gry, a nawet samodzielnie opuścić murawy. Na razie nie wiadomo, jak poważna jest to kontuzja, ale to bardzo zła wiadomość dla trenera Edwarda Iordanescu , bo w czwartek najprawdopodobniej nie będzie mógł skorzystać w środku pola nie tylko z Portugalczyka, ale także z wykartkowanego Bartosza Kapustki .

Xxx - 20 minut temu, *.play-internet.pl Proszę bardzo Elitine, Gonzalvez kontuzjowani. Kapustka w rewanżu ligi Europy czerwona kartka. Wzmocnień jak nie było tak nie ma. Także rewanż mamy już zalatwiony😃.🔴⚪️🟢 Na co oni czekają aż odpadniemy wszystkich rozgrywek europejskich. Ofensywny pomocnik i ofensywny pomocnik to minimum na teraz. Nie wspomnę o skrzydłach. odpowiedz

majusL@legionista.com - 20 minut temu, *.174.42 Wracaj szybko dziku !!! odpowiedz

(L) - 29 minut temu, *.play.pl Oby wrócił elitim chociaż niewiele na to wskazuje może być wesoło w środku pola w czwartek Augustyniak urbanski i morishita? odpowiedz

e(L)zone - 12 minut temu, *.245.13 @(L): Nieważne jaki szrot wyjdzie na boisko, bo i tak już odpadliśmy. Taki Radnicki dziś bardzo ładnie pokazywał jak należy grać po zmianie trenera, ale ostatecznie nie wyszło i przegraliśmy. Ale o to chodzi w piłce, kreatywna szóstka, ósemka i szybcy skrzydłowi. odpowiedz

Legionista z okolicy - 36 minut temu, *.jmdi.pl Ło Jezu, zapomniałem że nasz kreator gry się wykartkował. Tragedia. Może ktoś za niego chociaż będzie grał do przodu odpowiedz

