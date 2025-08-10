Uraz Claude'a Goncalvesa
W 69. minucie meczu 4. kolejki Ekstraklasy przeciwko GKS-owi Katowice z powodu urazu boisko opuścić musiał Claude Goncalves.
Portugalczyk po indywidualnej akcji niefortunnie podkręcił sobie kostkę w prawej nodze i nie był w stanie kontynuować gry, a nawet samodzielnie opuścić murawy.
Na razie nie wiadomo, jak poważna jest to kontuzja, ale to bardzo zła wiadomość dla trenera Edwarda Iordanescu, bo w czwartek najprawdopodobniej nie będzie mógł skorzystać w środku pola nie tylko z Portugalczyka, ale także z wykartkowanego Bartosza Kapustki.
fot. Mishka / Legionisci.com
