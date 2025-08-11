Rugby kobiet
Półfinał legionistek w Copenhagen Scandinavian 7s
Bodziach, źródło: Legionisci.com
Rugbistki Legii Warszawa wzięły udział w turnieju w Kopenhadze - Copenhagen Scandinavian 7s. Nasz zespół, tak jak przed rokiem, dotarł do półfinału, przegrywając po twardej walce i ambitnej postawie z JB International Ladies 14:26.
Wyniki legionistek:
Legia Warszawa 36-0 Pingvin Ladies (Szwecja)
Legia Warszawa 52-0 Speed Ladies (Norwegia)
Legia Warszawa 15-22 Saint 7's (Anglia)
Legia Warszawa 42-5 Tackle Belles (Szwecja)
Legia Warszawa 21-17 Tabusoro Angels (Norwegia)
1/2 finału: Legia Warszawa 14-26 JB International Ladies (Holandia)