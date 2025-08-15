15-18.08: Weekendowy rozkład jazdy

Piątek, 15 sierpnia 2025 r. 08:00 Bodziach i Raffi, źródło: Legionisci.com

W niedzielę czeka nas wyjazd do Płocka, gdzie nie byliśmy od kilku lat. Będzie to pierwszy mecz z naszym udziałem na nowym stadionie Wisły. Na trybunach zasiądzie komplet publiczności. W piątek zachęcamy do wspierania Olimpii Elbląg podczas ligowego meczu w Ząbkach. Bilety normalne na to spotkanie kosztują 20 złotych.



Mateusz Kania startować będzie w międzynarodowych zawodach wrotkarskich - Flanders Grand Prix w Belgii. Liczna grupa zawodników żeglarzy Legii startować będzie w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży.



Rozkład jazdy:

15.08 g. 17:00 Ząbkovia Ząbki - Olimpia Elbląg

16.08 g. 12:00 Legia II Warszawa - Świt Nowy Dwór Maz. [LTC 8]

16.08 g. 15:00 Śląsk II Wrocław - Zagłębie Sosnowiec

16.08 g. 15:30 Legia Warszawa - Eurobus Przemyśl [futsal, sparing]

17.08 g. 17:00 LZS Stare Oborzyska - Legionistki Warszawa [piłka nożna kobiet]

17.08 g. 17:30 Radomiak Radom - Jagiellonia Białystok

17.08 g. 20:15 Wisła Płock - Legia Warszawa

18.08 g. 20:00 Jong FC Utrecht - FC Den Haag



Młodzież:

15.08 g. 11:00 Widzew Łódź 10 - Legia U16 (sparing)[Łódź]

16.08 g. 12:00 Pogoń Siedlce 12 - Legia U14 [Siedlce, ul. Jana Pawła II]

16.08 g. 12:00 Lech Poznań 07/8 - Legia U19 [CLJ U19]

16.08 g. 14:00 Legia U15 - Zagłębie Sosnowiec 11 (sparing) [LTC 7]

16.08 g. 16:00 Legia U12 - Zagłębie Sosnowiec 14 (sparing)[LTC 6]

17.08 g. 12:30 Legia U7 - Jagiellonia Białystok 19 (sparing)[ul. Łazienkowska 3]

17.08 g. 12:30 Legia U8 - Jagiellonia Białystok 18 (sparing)[ul. Łazienkowska 3]

17.08 g. 12:30 Legia U9 - Jagiellonia Białystok 17 (sparing)[ul. Łazienkowska 3]

17.08 g. 13:00 Legia U17 - ŁKS Łódź 09 [CLJ U17][LTC 5]

17.08 g. 14:00 Legia U12 - SEMP Siedlce 14 (sparing)[LTC 7]

17.08 g. 14:30 Legia U11 - SEMP Siedlce 15 (sparing)[ul. Łazienkowska 3]



Legia U13 występować będzie na turnieju w Belgii.

