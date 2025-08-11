Futsal

Henri Alamikkotervo zawodnikiem Legii

Poniedziałek, 11 sierpnia 2025 r. 12:43 źródło: Legionisci.com

Nowym zawodnikiem futsalowej Legii Warszawa został 24-letni reprezentant Finlandii, Henri Alamikkotervo. W barwach swojej reprezentacji występował przed trzema laty na Mistrzostwach Europy, a w 2023 roku otrzymał tytuł najlepszego gracza wg fińskiej federacji. Ostatnio występował w Akaa Futsal, wcześniej był graczem hiszpańskiego II-ligowca Bisontes Castellón (2023/24), Golden Futsal Team (2021-23) oraz Tornion Palloveikot (2019-21).









Futsaliści Legii sezon 2025/26 rozpoczną 1 września o godz. 18:15, wyjazdowym meczem z zespołem Futsal Świecie.



Centrum informacji o futsalowej Legii -> legionisci.com/futsal





