W piątek wspieramy Olimpię Elbląg w Ząbkach

Środa, 13 sierpnia 2025 r. 12:00 Bodziach, źródło: Legionisci.com

W najbliższy piątek, 15 sierpnia o godzinie 17:00 na stadionie przy ulicy Sportowej 1 w Ząbkach, spotkanie III ligi rozegrają nasi przyjaciele z Olimpii Elbląg. Zapraszamy serdecznie fanów Legii na mecz Ząbkovia - Olimpia.









Bilety dostępne są codziennie w recepcji MOSiR Ząbki, a także w piątek od godziny 14:00 w kasie biletowej przy stadionie. Cena: 10 zł (ulgowy, dla posiadaczy karty "Jestem z Ząbek" oraz dzieci poniżej 16. roku życia), 20 zł (normalne). Płatność tylko gotówką.

