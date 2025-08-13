W piątek wspieramy Olimpię Elbląg w Ząbkach
Bodziach, źródło: Legionisci.com
W najbliższy piątek, 15 sierpnia o godzinie 17:00 na stadionie przy ulicy Sportowej 1 w Ząbkach, spotkanie III ligi rozegrają nasi przyjaciele z Olimpii Elbląg. Zapraszamy serdecznie fanów Legii na mecz Ząbkovia - Olimpia.
Bilety dostępne są codziennie w recepcji MOSiR Ząbki, a także w piątek od godziny 14:00 w kasie biletowej przy stadionie. Cena: 10 zł (ulgowy, dla posiadaczy karty "Jestem z Ząbek" oraz dzieci poniżej 16. roku życia), 20 zł (normalne). Płatność tylko gotówką.