Dobrzy Ludzie: Zagłosuj na aparat RTG dla szpitala dziecięcego!

Wtorek, 12 sierpnia 2025 r. 19:00 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Kibice Legii Warszawa od kilku tygodni intensywnie odnawiają sale na jednym z oddziałów Szpitala Dziecięcego w Dziekanowie Leśnym. Na ścianach szpitala powstają bajkowe graffiti z legijnymi akcentami. Szpital potrzebuje także pomocy w postaci odpowiedniego sprzętu. Fani Legii zaangażowali się do promowania zakupu nowoczesnego aparatu RTG dla ww. szpitala ze środków Budżetu Obywatelskiego.









Pomóc w tym może każdy z Was. I to bez wychodzenia z domu. Wystarczy oddać głos na ogólnowojewódzki projekt nr 377 w Budżecie Obywatelskim. Głosować można TUTAJ. Prawo do udziału w głosowaniu ma każdy mieszkaniec Województwa Mazowieckiego - także dzieci.





