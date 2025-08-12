Analiza

Punkty po meczu z GKS-em Katowice

Wtorek, 12 sierpnia 2025 r. 07:25 Kamil Dumała, źródło: Legionisci.com

Uciekli spod topora; GKS wysoko; Legia ma kłopot; lewa strona Legii? Otwarta autostrada dla rywali; w końcu!; szef - to najważniejsze punkty po niedzielnym meczu Legii z GKS-em Katowice, w którym legioniści wygrali 3-1.



1. Uciekli spod topora



Miesiąc miodowy się skończył. Po serii efektownych, wręcz pocztówkowych zwycięstw Legia złapała lekką zadyszkę. Najpierw bezbramkowy remis z Arką Gdynia, potem bolesna lekcja od AEK Larnaka, a teraz mecz z GKS-em Katowice, który długo wyglądał tak, jakby gospodarze zapomnieli, że to oni są faworytem.



