Andrzej Pluta - fot. Maciek Gronau / Legionisci.com
REKLAMA
REKLAMA
więcej filmów

Kolejne występy Pluty w reprezentacji

Fumen, źródło: Legionisci.com

Reprezentacja Polski kontynuuje przygotowania do Eurobasketu. Po udziale w Trentino Cup, biało-czerwoni mają za sobą kolejne sparingi a Andrzej Pluta zalicza kolejne występy w ekipie Igora Milicia. Najpierw Polacy za zamkniętymi drzwiami przegrali 67-79 z Serbią w Belgradzie, a zawodnik Legii zdobył 6 pkt. Następnie kadra przeniosła się do Polski, gdzie zamiast treningu zmierzyła się ze Szwedami w warunkach meczowych przegrywając 82-88.

Szwedzi byli również rywalami zaplanowanego na wczoraj meczu towarzyskiego, ale tym razem to Polska okazała się nieznacznie lepsza. Andrzej Pluta spędził na parkiecie niespełna 22 minuty i w tym czasie zdobył 6 punktów (2/5 z gry), zebrał dwie piłki i zaliczył tyle samo asyst.

Najbliższe mecze reprezentacji Polski
14.08 - mecz towarzyski z Gruzją w Sosnowcu 
17.08 - mecz towarzyski z Finlandią w Sosnowcu 
21.08 - mecz towarzyski z Finlandią w Helsinkach

Terminarz spotkań reprezentacji Polski podczas EuroBasketu 2025
28.08. (CZ) g.20:30 Słowenia - Polska
30.08. (SB) g.20:30 Polska - Izrael
31.08. (ND) g.20:30 Polska - Islandia
02.09. (WT) g.20:30 Francja - Polska
04.09. (CZ) g.20:30 Polska - Belgia


tagi:
+dodaj komentarz
REKLAMA
REKLAMA

Komentarze (0)

+dodaj komentarz
🙂 😊 😃 😁 😂 🤣 😇 😉 😜 😎 😍 🤩 😤 🤨 😐 🤔 🧐 🥳 😟 ☹️ 😢 😭 😡 🤬 🤯 👍 👎 💪 👏 🤝 🖐 🙏 🎉 👀 🤡 💩 ☠️ ❤️ 🤍 💚 🖤 🔥 💥 🚀 🔴 ⚪️ 🟢 ⚫️ ⭐️ ⚽️ 🏀 🏉 🏐 🥇 🥈 🥉 🏅 🏆 🍺 🍻 🕯

REKLAMA
Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.
Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.
© 1999-2025 Legionisci.com - niezależny serwis informacyjny o Legii Warszawa. Herb Legii, nazwa "Legia" oraz pozostałe znaki firmowe i towarowe użyte zostały wyłącznie w celach informacyjnych.