Kolejne występy Pluty w reprezentacji

Wtorek, 12 sierpnia 2025 r. 07:42 Fumen, źródło: Legionisci.com

Reprezentacja Polski kontynuuje przygotowania do Eurobasketu. Po udziale w Trentino Cup, biało-czerwoni mają za sobą kolejne sparingi a Andrzej Pluta zalicza kolejne występy w ekipie Igora Milicia. Najpierw Polacy za zamkniętymi drzwiami przegrali 67-79 z Serbią w Belgradzie, a zawodnik Legii zdobył 6 pkt. Następnie kadra przeniosła się do Polski, gdzie zamiast treningu zmierzyła się ze Szwedami w warunkach meczowych przegrywając 82-88.



Szwedzi byli również rywalami zaplanowanego na wczoraj meczu towarzyskiego, ale tym razem to Polska okazała się nieznacznie lepsza. Andrzej Pluta spędził na parkiecie niespełna 22 minuty i w tym czasie zdobył 6 punktów (2/5 z gry), zebrał dwie piłki i zaliczył tyle samo asyst.



Najbliższe mecze reprezentacji Polski

14.08 - mecz towarzyski z Gruzją w Sosnowcu

17.08 - mecz towarzyski z Finlandią w Sosnowcu

21.08 - mecz towarzyski z Finlandią w Helsinkach



Terminarz spotkań reprezentacji Polski podczas EuroBasketu 2025

28.08. (CZ) g.20:30 Słowenia - Polska

30.08. (SB) g.20:30 Polska - Izrael

31.08. (ND) g.20:30 Polska - Islandia

02.09. (WT) g.20:30 Francja - Polska

04.09. (CZ) g.20:30 Polska - Belgia

