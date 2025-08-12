Żeglarstwo
Trzy medale legionistów na MP w sprincie kl. Optimist
Bodziach, źródło: Legionisci.com
W Pucku rozegrywane są żeglarskie mistrzostwa Polski. Wczoraj miała miejsce rywalizacja w sprincie klasy Optimist. Przez trzy godziny zawodnicy odbyli sześć wyścigów, a troje legionistów wywalczyło medale mistrzostw Polski. Srebrny medal wywalczyła Blanka Kowalik, brąz - Helena Kisiel oraz Stanisław Manecki.
Wyniki legionistów:
Chłopcy: 3. Stanisław Manecki, 6. Milan Puškar, 7. Maksymilian Ambroziak, 9. Jan Pietuszko
Dziewczęta: 2. Blanka Kowalik, 3. Helena Kisiel