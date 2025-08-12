Biblioteka legionisty: Skarb Kibica I-III liga sezon 2025/26 jesień (314)

REKLAMA
W połowie lipca Przegląd Sportowy wydał skarb kibica od pierwszej do trzeciej ligi, a także poświęcony Centralnej Lidze Juniorów i ekstralidze kobiet. Znaczna część 100-stronicowego wydawnictwa poświęcona została zespołom z I i II ligi, których kadry meczowe zostały przedstawione bardzo szczegółowo.

Ligi trzecie potraktowane zostały raczej po macoszemu. W opisie grupy I, w tekście "Legia kontra Widzew", pokrótce podsumowany został miniony sezon (znajdziemy też końcową tabelę), a także wymieniono ekipy najpoważniej myślące o awansie na szczebel centralny. W tym oczywiście rezerwy Legii. O legijnych zespołach możemy przeczytać także na kartach poświęconych CLJ.



Podsumowano rozgrywki U-19, U-17 i U-15. "Legioniści wygrali ligę juniorów starszych z drugą największą przewagą w historii" - czytamy nt. najstarszego rocznika Centralnej Ligi Juniorów. "W grupie wschodniej bardzo długo prowadziła Legia, ale dwukrotnie potknęła się w końcówce i na kolejkę przed metą straciła prowadzenie na rzecz Polonii Warszawa" - czytamy w tekście poświęconym rozgrywkom CLJ do lat 17 za sezon 2024/25. "Jak zwyciężać - to w takim stylu. W ósmym sezonie CLJ trampkarzy młodszych Legia Warszawa nie poniosła ani jednej porażki i tylko w pięciu meczach z trzydziestu rozegranych nie zdołała pokonać swoich przeciwników" - czytamy nt. rozgrywek U-15.

Na koniec znajdziemy historię rozgrywek młodzieżowych w Polsce, tj. medalistów w poszczególnych kategoriach wiekowych, a także informacje nt. ekstraligi i I ligi kobiet. W tej drugiej, na trzecim miejscu w tabeli (pierwszym niepremiowanym awansem) rozgrywki zakończyły Legionistki Warszawa.

Tytuł: Skarb Kibica Magazyn: Betlic I-III liga sezon 2025/26 jesień
Autor: Mateusz Janiak, Marcin Dobosz, Cezary Kolasa, Robert Piątek, Karol Bugajski, Maciej Frydrych, Mateusz Janiak, Aleksandra Jarzynka, Krzysztof Kawa, Bartłomiej Płonka, Grzegorz Rudynek, Jakub Szyprowski
Wydawnictwo: Ringier Axel Springer
Rok wydania: 2025
Liczba stron: 100
Cena: 24,90 zł

