Edward Iordanescu - fot. Woytek / Legionisci.com
REKLAMA
REKLAMA
więcej filmów

Konferencja

Iordanescu: Wierzyliśmy w cud

Fumen, źródło: Legionisci.com

- Ciężko jest wygrać mecz i nie móc się z tego cieszyć. Wygraliśmy 2-1, ale odpadliśmy. Potrzebowaliśmy czterech bramek, żeby stał się cud, a mimo to wierzyliśmy, że jest to możliwe. Dlatego frustracja jest tak duża – bo wszystko mogło się wydarzyć. Zmieniliśmy ustawienie, strukturę gry, formację. Nie jestem zwolennikiem takich roszad, ale zawodnicy dobrze to zrozumieli - powiedział po meczu Edward Iordanescu.



Mieliśmy tylko półtora dnia, żeby przygotować się do tej zmiany. Brakowało nam czterech bardzo ważnych piłkarzy, w tym trzech środkowych pomocników. Zaczęliśmy więc dwoma napastnikami, a w środku ustawiliśmy zawodników grających zazwyczaj na skrzydłach. Chcieliśmy rozpocząć intensywnie, by napastnicy współpracowali ze sobą i zdobywali bramki. Na początku wszystko układało się zgodnie z planem. Mało tego – mieliśmy okazję na 3:0 przed przerwą. Gdyby Mileta Rajović wykorzystał swoją szansę, mecz potoczyłby się inaczej i sprawiłoby to spore zamieszanie w szeregach AEK Larnaka.

W drugiej połowie zaczęliśmy tracić energię – to było widać również w statystykach. Poza tym, w porównaniu do rywala mieliśmy rozegranych dwa razy więcej spotkań. Oni mieli więcej czasu na przygotowania i regenerację, my zaledwie dwa dni od ligowego meczu. To dało im przewagę. Teraz znów mamy duże wyzwanie – musimy być gotowi pod względem fizycznym na niedzielny mecz z Wisłą Płock.

Za nami już 10 meczów: 7 wygranych, 2 remisy i jedna porażka, która bardzo wiele zmieniła. Ten dwumecz powinniśmy rozegrać dojrzalej. Musieliśmy lepiej wykorzystać przewagę jednego zawodnika – więcej utrzymywać się przy piłce, kontrolować przestrzeń. Mieliśmy sytuację Nsame na 3:1 i być może wtedy… historia potoczyłaby się inaczej.

Dziękuję kibicom za wiarę i za to, że byli dziś z nami. Teraz musimy walczyć o awans w Lidze Konferencji i skupić się na mistrzostwie Polski.

Transfer Damiana Szymańskiego
Ważne jest, by wprowadzać zawodników krok po kroku. Na razie rozmawialiśmy tylko telefonicznie, bo całą uwagę skupialiśmy na przygotowaniach do meczu. Damian przychodzi po okresie przygotowawczym, więc musimy to wziąć pod uwagę. To zawodnik doświadczony, naturalny lider – a my potrzebujemy właśnie takich piłkarzy.

SONDAJak oceniasz pracę Edwarda Iordanescu na stanowisku trenera Legii?


tagi:
+dodaj komentarz
REKLAMA
REKLAMA

Oceń legionistów za mecz Legia - AEK


Tobiasz
1
2
3
4
5
6
Ziółkowski
1
2
3
4
5
6
Jędrzejczyk
1
2
3
4
5
6
Kapuadi
1
2
3
4
5
6
Wszołek
1
2
3
4
5
6
Biczachczjan
1
2
3
4
5
6
Augustyniak
1
2
3
4
5
6
Morishita
1
2
3
4
5
6
Ruben Vinagre
1
2
3
4
5
6
Nsame
1
2
3
4
5
6
Rajović
1
2
3
4
5
6
Alfarela
1
2
3
4
5
6
Urbański
1
2
3
4
5
6
Stojanović
1
2
3
4
5
6
Szkurin
1
2
3
4
5
6
Reca
1
2
3
4
5
6

Komentarze (8)

+dodaj komentarz
🙂 😊 😃 😁 😂 🤣 😇 😉 😜 😎 😍 🤩 😤 🤨 😐 🤔 🧐 🥳 😟 ☹️ 😢 😭 😡 🤬 🤯 👍 👎 💪 👏 🤝 🖐 🙏 🎉 👀 🤡 💩 ☠️ ❤️ 🤍 💚 🖤 🔥 💥 🚀 🔴 ⚪️ 🟢 ⚫️ ⭐️ ⚽️ 🏀 🏉 🏐 🥇 🥈 🥉 🏅 🏆 🍺 🍻 🕯

tomiacab - 6 minut temu, *.centertel.pl

jak nigdy rozdałem tylko dwie noty. Część drużyny na 3 czysć na 4. Pewnie gdyby byl chodyna to byłaby i trzecia nota

odpowiedz
Syn Trenera - 11 minut temu, *.netfala.pl

Piękny Rumunie przeszarżowałeś. Trzeba było zostawić Miletę... bo Alfarela dał żenująca zmianę.... a stoperzy Cypryjczyków sobie z nim i Nsame nie radzili...

odpowiedz
Darek - 28 minut temu, *.tpnet.pl

Ciągle jęczenie, że gramy za dużo. Już się tego słuchać nie da.
Zróbcie przepisy by kluby, które grają w eliminacjach do europejskich pucharów zaczynały sezon później. Albo cała liga niech zaczyna od września. Zmniejszyć liczbę drużyn do 15 i zaczynać sezon we wrześniu.
Trener powiedział,że Damian przychodzi po okresie przygotowawczym. Czyli wnioskuje z jego słów, że nie jest gotowy na teraz. Także będzie gotowy na październik. Kolejny transfer spóźniony o minimum 2 miesiące.

odpowiedz
Wolfik - 18 minut temu, *.play.pl

@Darek: Te transfery są zabezpieczeniem, gdybyśmy nie grali w Europie. Wówczas z dużym prawdopodobieństwem pożegnamy tych, których da się opchnąć (Vinagre, Ziółkowski, Kapuadi, Elitim).
To działanie z pełną premedytacją. Wszyscy liczą, że do KLE uda się awansować "po kosztach".

odpowiedz
L - 38 minut temu, *.play.pl

Wszystko spoko, wiadomo, że jak oni graja co tydzien a my co 3 dni wiec bedzie roznica, ale moze nie bylaby tak duza gdybysmy np w Larnace nie biegali tyle za piłką? Gdybysmy mieli wiecej pilkarzy technicznych, to moze bysmy sie tak nie meczyli bieganiem tylko troche zabijali mecze utrzymywaniem sie przy pilce? Do tego moze wiecej pilkarzy z Afryki, Ameryki Południowej, ktorzy potrafia wiecej wytrzymac a nie tracic sily w drugich połowach? Poza tym, w lidze gralismy 2 skladem, mozna bylo wystawic Zewlakowa z Katowicami, a nie wpuszczac Wszolka. Trzeba bylo zagrac va banque i grac totalnie 2 skladem w kazdym emczu, zwlaszcza ze rywale nie za mocni. Ale kluczem jest sciaganie wiecej technicznych pilkarzy zeby sie utrzymywac przy pilce i tak nie męczyć.

odpowiedz
Wolfik - 27 minut temu, *.play.pl

@L: "Techniczni" piłkarze kosztują, a u nas jak wiadomo wydawać nie lubią. Poza tym taki VOO trafia się raz na 50 lat i jeszcze trzeba go czymś zachęcić do przyjścia tutaj (np. grą w LE co najmniej). Do rodzimej ligi nikt poważnie techniczny nie trafi, bo to jak wyjechać z Warszawy do roboty w Sanoku....

odpowiedz
Emeryt - 45 minut temu, *.play.pl

Na razie trenerze średnio. W każdej formacji coś szwankuje. W pierwszych polowach można było zamknąć dwumecz, i na Cyprze I u nas. Trzeba strzelać setki jakie były Nsame, Kapustka czy Rajovic. A w obronie kryminał dzisiaj Vinagre, potem Jędrzejczyk i Reca wykładali piłki rywalom.

odpowiedz
Okęciak - 32 minuty temu, *.netfala.pl

@Emeryt: Vinagre od dłuższego czasu gra słabo w defensywie, dziś też po jego stracie dostaliśmy bramkę, inna sprawa że powinien mieć asystę bo wystawił patelnię Rajovicovi na 3-0...

odpowiedz
REKLAMA
Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.
Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.
© 1999-2025 Legionisci.com - niezależny serwis informacyjny o Legii Warszawa. Herb Legii, nazwa "Legia" oraz pozostałe znaki firmowe i towarowe użyte zostały wyłącznie w celach informacyjnych.