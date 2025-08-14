Konferencja
Idiakez: W pierwszej połowie cierpieliśmy
Imanol Idiakez (trener AEK-u): W pierwszej połowie cierpieliśmy, bo Legia ma swoim składzie ciekawych zawodników. Szczególnie napastnika, za którego zapłaciła ostatnio całkiem sporo pieniędzy. I zdobył on bramkę. Zresztą, oba trafienia zmieniły dużo w tym meczu. Po stracie drugiej bramki wiedzieliśmy, że będzie nam niezwykle trudno, bo kibice wspierali zespół jeszcze bardziej, do samego końca.
Legia grała trójką w obronie, co sprawiało, że ryzykowali przez cały mecz. Co prawda zdobyliśmy bramkę kontaktową, ale musieliśmy zrozumieć, że nadal gramy na Legii. Jednak zespół pokazał charakter. I choć nikt nie lubi przegrywać, to ostatecznie to my awansowaliśmy. To jest dla nas dużym osiągnięciem, z którego się cieszymy. Gratuluję wszystkim w klubie.
To jeden z najlepszych momentów w mojej karierze. Zresztą, to bardzo duże osiągnięcie dla AEK Larnaka. Wszyscy na to zasłużyli, szczególnie piłkarze. To moje czwarte podejście w Lidze Europy jak Celje, Partizan czy Legia. Ta atmosfera tutaj… To dla nas gigantyczne osiągnięcie.