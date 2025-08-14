Idiakez: W pierwszej połowie cierpieliśmy

Imanol Idiakez (trener AEK-u): W pierwszej połowie cierpieliśmy, bo Legia ma swoim składzie ciekawych zawodników. Szczególnie napastnika, za którego zapłaciła ostatnio całkiem sporo pieniędzy. I zdobył on bramkę. Zresztą, oba trafienia zmieniły dużo w tym meczu. Po stracie drugiej bramki wiedzieliśmy, że będzie nam niezwykle trudno, bo kibice wspierali zespół jeszcze bardziej, do samego końca. Legia grała trójką w obronie, co sprawiało, że ryzykowali przez cały mecz. Co prawda zdobyliśmy bramkę kontaktową, ale musieliśmy zrozumieć, że nadal gramy na Legii. Jednak zespół pokazał charakter. I choć nikt nie lubi przegrywać, to ostatecznie to my awansowaliśmy. To jest dla nas dużym osiągnięciem, z którego się cieszymy. Gratuluję wszystkim w klubie. To jeden z najlepszych momentów w mojej karierze. Zresztą, to bardzo duże osiągnięcie dla AEK Larnaka. Wszyscy na to zasłużyli, szczególnie piłkarze. To moje czwarte podejście w Lidze Europy jak Celje, Partizan czy Legia. Ta atmosfera tutaj… To dla nas gigantyczne osiągnięcie.

Aryon - 12 minut temu, *.play.pl Ja myślę. że na LE i tak nie byliśmy gotowi, a po tym losowaniu jak zobaczyłem jaki poziom prezentują Norwegowie to szczerze i tak byśmy odpadli z nimi w fazie play-off. Z kolei Szkoci są jak najbardziej w naszym zasięgu. Larnaka też była w zasięgu, ale nasi piłkarze zawalili mecz wyjazdowy. Nic dwa razy się nie zdarza, a więc nie spodziewam się takiego blamażu w Szkocji. To raczej będzie wyrównany dwumecz ze wskazaniem na Legię. Dzisiaj Cypryjski klub się cieszy po wczorajszym meczu, ale wydaje mi się, że oni też w tej LE nie zagrają. Wszystko wskazuje na to, że spotkamy się z nimi oraz z Banikiem lub Celje w LKE. Na jesieni raczej nie powinno być upałów, a więc to będą zupełnie inne mecze. odpowiedz

borsuk - 35 minut temu, *.centertel.pl AEK Larnaka ma tyle wspólnego z Cyprem, co ryba po grecku z Grecją. odpowiedz

stara Żyleta, której już nie ma i nie będzie - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl W II połowie trener AEK ośmieszył taktycznie Iordanescu. odpowiedz

tobiasz out - 59 minut temu, *.play-internet.pl @stara Żyleta, której już nie ma i nie będzie: serio ? uj w tą LE, lepiej mistrza zdobyć ziomuś😇🟢 odpowiedz

Okęciak - 42 minuty temu, *.netfala.pl @stara Żyleta, której już nie ma i nie będzie: zgadzam się, o ile w pierwszej ich zaskoczyliśmy i było naprawdę dobrze, to na drugą trener ich dobrze ustawił, odciął skrzydła i było po grze a my nic nie potrafiliśmy z tym zrobić... odpowiedz

