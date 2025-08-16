Wasze noty
Oceny legionistów za mecz z AEK-iem
Woytek, źródło: Legionisci.com
Najwyższą notę za mecz z AEK-iem otrzymał Jean-Pierre Nsame. Występ napastnika oceniliście na 4,3 w skali 1-6. Niewiele niższe noty uzyskali Kacper Tobiasz i Paweł Wszołek. Z kolei najgorszą ocenę otrzymali Alfarela, Reca i Szkurin - po 2,1. W sumie oceniało 985 osób. Średnia ocena drużyny za to spotkanie to 3,1.
Nsame - 4,3
Tobiasz - 4,0
Wszołek - 4,0
Biczachczjan - 3,8
Augustyniak - 3,8
Ziółkowski - 3,5
Rajović - 3,4
Jędrzejczyk - 3,2
Kapuadi - 3,2
Morishita - 2,8
Ruben Vinagre - 2,5
Stojanović - 2,2
Urbański - 2,2
Alfarela - 2,1
Reca - 2,1
Szkurin - 2,1