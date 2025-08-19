Biblioteka legionisty: Skarb Kibica Ekstraklasa sezon 2025/26 jesień (315)

Czyte(L)nia

Wtorek, 19 sierpnia 2025 r. 15:00 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Przegląd Sportowy przyzwyczaił już do wydawania Skarbu Kibica ekstraklasy przed każdą rundą rozgrywek. Nie inaczej było w tym roku - w połowie lipca do sprzedaży trafił najnowszy skarb kibica, liczący 196 stron. Pierwszego dnia dostępny wraz z gazetą, obecnie w sklepach kupić można sam Skarb Kibica za 24,90 zł.









Każda z drużyn została szczegółowo przedstawiona na sześciu stronach. Znajdziemy oczywiście szczegółowy skład z danymi poszczególnych graczy, który później delikatnie się jeszcze zmienia ze względu na otwarte okienko transferowe, a także wyniki meczów sparingowych czy wszystkie wyniki i tabelę występów legionistów w sezonie 2024/25. Kilka słów o obecnej Legii napisał Maciej Frydrych.



We wstępie Skarbu Kibica przeczytamy artykuł Łukasza Olkowicza nt. wewnętrznego rynku transferowego, rozmowę z Marcinem Stefańskim, dyrektorem operacyjnym Ekstraklasy SA, czy Remigiuszem Kulą - komentatorem Canal+ Sport.



Sporo miejsca poświęcono statystykom z zakończonego sezonu 2024/25. Przeczytamy także co nieco o historii rozgrywek, z tabelami za poszczególne sezony, od 1921 roku. W tekście "Puchar wrócił do dominatora" podsumowano także rozgrywki Pucharu Polski za ostatni sezon, a kilka stron dalej podsumowano wcześniejsze rozgrywki Pucharu Polski. Znajdziemy także co nieco nt. występów polskich klubów w europejskich pucharach, a także reprezentacji Polski.



Tytuł: Skarb Kibica PKO BP Ekstraklasa sezon 2025/26 jesień

Autor: Marcin Dobosz, Robert Piątek, Antoini Bugajski, Karol Bugajski, Maciej Frydrych, Mateusz Janiak, Krzysztof Kawa, Cezary Kolasa, Łukasz Olkowicz, Bartłomiej Płonka, Grzegorz Rudynek

Wydawnictwo: Ringier Axel Springer

Rok wydania: 2025

Liczba stron: 196

Cena: 24,90 zł



