Z AEK bez Goncalvesa

Środa, 13 sierpnia 2025 r. 11:58 Woytek, źródło: Legionisci.com

O godz. 11:30 w Legia Training Center zespół Legii rozpoczął ostatni trening przed rewanżowym meczem z AEK-iem Larnaka. W zajęciach nie wziął udziału Claude Goncalves, który doznał kontuzji podczas niedzielnego meczu z GKS-em Katowice. Uraz najprawdopodobniej wykluczy go na kilka tygodni. Do treningów wrócił natomiast Juergen Elitim.



Trening przed rewanżem z Banikiem - Legia w komplecie - Woytek / 22 zdjęcia













Pierwszy kwadrans treningu pierwszego zespołu był otwarty dla mediów. W tym czasie zawodnicy rozgrzewali się, grali w „dziadka”, a czterech bramkarzy intensywnie pracowało pod czujnym okiem Arkadiusza Malarza.





Mecz 3. rundy eliminacyjnej Ligi Europy Legia Warszawa - AEK Larnaka odbędzie się w czwartek, 14 sierpnia o godz. 21:00 na stadionie przy Łazienkowskiej 3. Cały czas można kupować bilety na to spotkanie - bilety.legia.com.



