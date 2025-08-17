Koszykówka

Trwa sprzedaż karnetów na mecze koszykarzy

Niedziela, 17 sierpnia 2025 r. 13:30 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Rozpoczęła się sprzedaż karnetów na sezon 2025/26 w wykonaniu koszykarskiej Legii Warszawa. Kupując karnet, rezerwujesz swoje miejsce na 15 domowych meczach sezonu zasadniczego Orlen Basket Ligi i otrzymujesz szereg korzyści.













Ceny karnetów zwykłych zaczynają się już od 300 zł (ulgowy) i 420 zł (normalny). Dostępne są różne kategorie: od rodzinnej po Premium i VIP.



UWAGA! Ceny karnetów obejmują mecze w kategorii zwykłej. W trakcie sezonu pojawią się również mecze topowe, na które cena pojedynczych biletów będzie wyższa, ale posiadacz karnetu wchodzi bez dodatkowych opłat. Karnet obejmuje 15 meczów sezonu zasadniczego Orlen Basket Ligi.

Osoby posiadające karnet w sezonie 2024/2025 otrzymają na adres mailowy podany przy zakupie karnetu na poprzedni sezon specjalny link do zakupu tego samego miejsca.



A może VIP?

Dla najbardziej wymagających klub przygotował karnety VIP, które oprócz korzyści zwykłego karnetu dają dostęp do strefy VIP z cateringiem i parkingiem. Ceny zaczynają się już od 2100 zł.



Cennik biletów - kategoria zwykła

Kat. czarna (rodzinna): 25 zł (ulgowy), 35 zł (normalny)

Kat. zielona: 40 zł (ulgowy), 50 zł (normalny)

Kat. biała: 50 zł (ulgowy), 60 zł (normalny)

Kat. czerwona: 60 zł (ulgowy), 70 zł (normalny)

Kat. Premium: 70 zł (ulgowy), 100 zł (normalny)

Kat. VIP: 179 zł (ulgowy), 320 zł (normalny)

Kat. VIP II: 179 zł



Cennik karnetów

Kat. czarna (rodzinna): 300 zł (ulgowy), 420 zł (normalny)

Kat. zielona: 480 zł (ulgowy), 600 zł (normalny)

Kat. biała: 600 zł (ulgowy), 720 zł (normalny)

Kat. czerwona: 720 zł (ulgowy), 840 zł (normalny)

Kat. Premium: 840 zł (ulgowy), 1200 zł (normalny)

Kat. VIP: 2100 zł (ulgowy), 3900 zł (normalny)

Kat. VIP II: 2100 zł



Korzyści karnet zwykły:

- 10% zniżki na zakup karnetu dla posiadaczy karnetów w 2024/2025

- Pierwszeństwo zakupu biletów na mecze Legii w ramach Basketball Champions League

- 20% zniżki na zakup biletu na mecz Legii w ramach Basketball Champions League

- Pierwszeństwo zakup biletu na mecze Legii w fazie play-off 2025/2026

- 10 % zniżki na zakup biletu na mecze Legii w fazie play-off 2025/2026

- 10% zniżki w sklepie kibica

- wstęp na specjalny trening drużyny połączony ze spotkaniem z drużyną przed sezonem

- udział w spotkaniu z drużyną w trakcie sezonu

- 20% zniżki na zakup dodatkowego biletu na każdy mecz



Korzyści karnet VIP:

- dostęp do strefy VIP

- catering

- parking VIP

- pierwokup dotychczasowych miejsc na hali

- 10% zniżki na zakup karnetu dla posiadaczy karnetów w 2024/2025

- Pierwszeństwo zakupu biletów na mecze Legii w ramach Basketball Champions League

- 20% zniżki na zakup biletu na mecz Legii w ramach Basketball Champions League

- Pierwszeństwo zakup biletu na mecze Legii w fazie play-off 2025/2026

- 10 % zniżki na zakup biletu na mecze Legii w fazie play-off 2025/2026

- 10% zniżki w sklepie kibica

- wstęp na specjalny trening drużyny połączony ze spotkaniem z drużyną przed sezonem

- udział w spotkaniu z drużyną w trakcie sezonu

- 20% zniżki na zakup dodatkowego biletu na każdy mecz







